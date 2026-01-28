Consternación en Vila-real por el fallecimiento de Raúl García, propietario de Armería Raúl

El Ayuntamiento de Vila-real ha expresado su profundo pesar por el fallecimiento de Raúl García Mata, vecino muy querido y figura estrechamente vinculada a la vida social, comercial y tradicional de la ciudad. Desde el consistorio han destacado su trayectoria profesional y su implicación constante con el municipio.

Raúl García Mata fue un referente del comercio local y fundador, hace más de 50 años, de Armería Raúl, ubicada en la plaza de San Pascual. Un establecimiento que, con el paso del tiempo, “se convirtió en mucho más que una tienda: un espacio de confianza y cercanía para generaciones de vila-realenses”, subraya el Ayuntamiento en el comunicado.

La empresa, desde sus inicios, se ha dedicado a la comercialización de armas de fuego de uso profesional y deportivo, así como a artículos deportivos y de viaje, prendas de vestir y equipos de trabajo, consolidándose como un negocio emblemático del pequeño comercio de la ciudad.

Compromiso personal

Más allá de su faceta empresarial, el consistorio destaca el compromiso personal de García Mata con la vida local. “Raúl destacó por su implicación y compromiso en las tradiciones y en el día a día de Vila-real”, señalan desde el Ayuntamiento, recordando que fue patrocinador de numerosas actividades y eventos y que mantuvo siempre una actitud de colaboración y apoyo con la administración local, especialmente con la Policía Local, Protección Civil y el Servicio Municipal de Deportes.

El Ayuntamiento subraya también que su trayectoria representa “un claro ejemplo del ADN de Vila-real: el de un pequeño comercio de barrio que, gracias al esfuerzo, la constancia y el arraigo, ha crecido hasta convertirse en una empresa familiar que hoy genera diversos puestos de trabajo y continúa apostando por la ciudad”.

Finalmente, el consistorio ha trasladado su pésame a familiares y allegados. “Vila-real pierde a un comerciante ejemplar y a una buena persona, cuyo recuerdo perdurará siempre en la memoria colectiva de la ciudad”, concluye el comunicado municipal.