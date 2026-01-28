Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Iniciativa-Compromís revalida Cristian Iserte com a portaveu del partit a Vila-real

Insta a "continuar construint un col·lectiu local fort i útil per a la ciutat, en coordinació amb la resta d’espais de Compromís"

Cristian Iserte, juntament amb la vicealcaldessa Maaria Fajardo, durant una visita com a coordinador del departament de Serveis Públics a unes obres al cementeri municipal de Vila-real.

Cristian Iserte, juntament amb la vicealcaldessa Maaria Fajardo, durant una visita com a coordinador del departament de Serveis Públics a unes obres al cementeri municipal de Vila-real. / Mediterráneo

Concha Marcos

Vila-real

El congrés local d'Iniciativa-Compromís ha revalidat Cristian Iserte com a portaveu de la formació a Vila-real. La trobada, celebrada aquest dimarts també ha servit, apunten, "per reforçar el treball col·lectiu i obrir una nova etapa centrada en sumar esforços dins de Compromís, enfortir l’organització i garantir un espai més unit on totes les persones del projecte tinguen veu pròpia".

Al congrés han assistit, entre d'altres, Maria Fajardo, vicealcaldessa i portaveu de Compromís a Vila-real; i Miriam Panella, portaveu d’Iniciativa-Compromís a les comarques del nord i regidora de Torreblanca.

Iserte, que va assumir el relleu de Eugeni Constantino l’any 2022, incideix en la importància de "continuar construint un col·lectiu local fort i útil per a la ciutat, en coordinació amb la resta d’espais de Compromís".

Currículum i objectius

Nascut a Vila-real (1991), economista i militant de la formació valencianista des de 2011, Cristian Iserte assenyala que el repte és “fer un pas endavant en unitat i organització, des de la responsabilitat i el respecte”. I afig que "la clau és sumar esforços i fer equip. Vull un col·lectiu més unit, on totes i tots tinguem veu pròpia i on la militància se senta escoltada. Compromís creix quan treballem juntes i junts, amb objectius clars i amb generositat.”

Cristian Iserte, en el centre, envoltat per la resta d'integrants de l'executiva d'Iniciativa-Compromís a Vila-real.

Cristian Iserte, en el centre, envoltat per la resta d'integrants de l'executiva d'Iniciativa-Compromís a Vila-real. / Mediterráneo

El portaveu d'Iniciativa-Compromís a Vila-real destaca també que la nova etapa "ha d’obrir la porta a noves incorporacions i a una dinàmica més participativa". En aquest sentit, diu que "hem d’alçar noves veus i incorporar gent amb ganes. La ciutadania també ha de poder aportar propostes i nosaltres transformar-les en feina concreta, útil i valenta per a Vila-real.”

Els noms de l'executiva local d'Iniciativa-Compromís

Després del congrés local d'Iniciativa-Compromís a Vila-real, l'executiva queda configurada de la següent manera:

  • Portaveu: Cristian Iserte Batalla
  • Secretari d’Organització: Javier Pitarch Fabregat
  • Secretària de Finances: Alba Danely Amparo
  • Secretària de Comunicació: Paula Martínez Salla

Durant el congrés s’han recollit propostes i s’ha reforçat una agenda centrada en drets i cures: serveis públics forts, habitatge, ocupació i sostenibilitat amb criteri social, incorporant també la mirada d’igualtat i feminisme en les polítiques del dia a dia. A més, s’han incorporat línies de treball en salut i benestar i en un turisme responsable, que genere oportunitats sense perdre identitat ni qualitat de vida.

De cara als pròxims mesos, des de la nova executiva asseguren que treballaran per "reforçar el projecte local i impulsar un procés d’escolta que permeta construir el millor programa de ciutat i una candidatura plural per a les eleccions locals de 2027".

