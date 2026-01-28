Noa, la joven de Vila-real que pisa fuerte en ‘Eufòria’, el concurso musical de TV3

Se llama Noa, tiene 21 años, es de Vila-real y está dando que hablar (en positivo) con su participación en Eufòria, un concurso musical que TV3, la televisión autonómica de Cataluña, emite en prime time en su cuarta temporada cada viernes, a las 22.05 horas.

Su pasión por la música viene de lejos. No en vano, su padre, Xavi Llop, también es músico y, además, es la persona a la que le coge prestados desde bien pequeña todo tipo de instrumentos, con el fin de hacerlos sonar y sacarles el máximo partido.

Pese a su juventud, ya suma una importante trayectoria en el mundo artístico y, por ejemplo, fue una de las ganadoras, con el cuarteto vila-realense Bajo Cero, del certamen de bandas del festival Formigues, que se celebraba en Benicàssim.

Noa Llop Gil estudió en el instituto Broch i Llop de Vila-real, donde ya mostraba sus aptitudes artísticas, y empezó a estudiar violín en el conservatorio Mestre Goterris. Sin embargo, su espíritu autodidacta la ha llevado a aprender por sí sola a tocar el piano y a cantar.

Nominada y salvada por el público

Ahora, y superado el casting, ha iniciado su participación en el concurso musical estrella de la televisión catalana. Pese a que los coaches la nominaron en la primera de las galas, fue el público quien la salvó, valorando la que, con toda seguridad, fue una de las mejores actuaciones de la noche, interpretando Una cumbia amb el Guillem, de Mushka y Guillem Gisbert.

Fue en noviembre del pasado año cuando se presentó al casting que se desarrolló en la Plaça de Catalunya, en Barcelona y, posteriormente, superó en diciembre cada una de las pruebas, lo que le permitió entrar directamente en el concurso.

Además, su manera de ser, abierta y desenfadada, resultan claves a la hora de actuar sobre el escenario en cada una de las galas y, también, en los diferentes espacios que complementan este programa televisivo y que se emiten a través de la plataforma de TV3 y de YouTube. Y es que, tanto el jurado como el equipo de coaches, valoran no solo la voz y el afinamiento, sino también la coreografía, la expresividad o la participación como segunda voz, ya que, a su actuación estelar se suma también la participación de los participantes como coros de sus compañeros.

Mientras, los encargados de valorar cada una de las interpretaciones son el jurado -formado por Alfred Garcia, Mama Dousha y Queralt Lahoz- y los coaches Júlia Bonjoch, que es la encargada de conducirles y asesorarles en la interpretación; y Enric Sanjuan, que les instruye en baile y movimiento.

Sin duda, una nueva oportunidad para Noa, la joven vila-realense que lucha por hacerse un hueco en el panorama musical.