LICITACIÓ DEL NOU CONTRACTE
Vila-real destinarà 2,3 milions anuals a la neteja de 72 edificis municipals
El servei es divideix en tres lots, en els quals s'inclouen fins a 14 espais nous o en els que s'amplien els treballs que fins ara es feien de manera puntual
L’Ajuntament de Vila-real acaba de traure a licitació el nou contracte per a la neteja d’un total de 72 edificis i espais públics municipals de la ciutat, entre els quals destaquen 14 de nova incorporació o en els quals s’amplia el servei que, fins ara, s’havia realitzat de manera puntual en alguns dels recintes propietat del consistori.
El contracte ix a concurs per un període d’un any, prorrogable fins a un total de quatre com a màxim, per un import de 2.255.193 euros, la qual cosa representa un increment del 45 % de l’import pel qual es va licitar en 2023, fet que es justifica per l’augment de costos i l’increment d’espais a netejar.
El plec divideix en tres lots els 72 immobles. D’una banda, els 17 centres educatius i formatius de la ciutat; d’una altra, els espais culturals i els museus, a més de la comissaria de la Policia Local; i un tercer lot amb un altre paquet de 37 immobles de distinta índole. En tots els casos, s’inclouen els vidres i els aparcaments que hi haja o servisquen als recintes en qüestió.
Les empreses interessades a presentar les seues ofertes poden fer-ho fins al pròxim 23 de febrer, i els adjudicataris també hauran de fer-se càrrec de la recollida de manera selectiva dels residus que es generen en aquests espais, amb especial èmfasi en els envasos lleugers, el paper i el cartró, el vidre i els bioresidus, així com la seua gestió fins a un abocador autoritzat.
Noves incorporacions
D’aquesta manera, en el llistat de llocs on es prestarà també a partir d'enguany el servei de neteja s’inclouen el magatzem de carrosses, ubicat al carrer Borriana; el Centre de Congressos El Molí, al paratge del Termet, al costat del llit del riu Millars; el local llogat per l’Ajuntament als religiosos franciscans, al carrer Molí; l’aulari de Labora a l’Estació Experimental Agrària (antic Centre de Capacitat Agrària), de la carretera d’Onda; els habitatges socials municipals; la passarel·la que salva la via del tren i connecta el nucli urbà amb la zona agroalimentària; o les antigues dependències dels jutjats, a la plaça Colom, que en breu seran la seu dels departaments de Tresoreria i Economia.
I, d’altra banda, s’amplien els treballs de neteja a la Casa dels Mundina, el Gran Casino, el Teatre Tagoba, la planta superior de l’Hostal del Rei, a la plaça de la Vila, que s’ha anat utilitzant com a magatzem d’elements artístics i patrimonials de la ciutat, els vidres i finestres de l’ajuntament, o el Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Primerenca María de Luna. Espais on es realitzaven tasques de manera puntual i que ara s’incrementaran de manera generalitzada, donat l’augment d’ús dels mateixos per part de la ciutadania.
