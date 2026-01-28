Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

LICITACIÓ DEL NOU CONTRACTE

Vila-real destinarà 2,3 milions anuals a la neteja de 72 edificis municipals

El servei es divideix en tres lots, en els quals s'inclouen fins a 14 espais nous o en els que s'amplien els treballs que fins ara es feien de manera puntual

Les antigues dependències dels jutjats, que seran la seu dels departaments de Tresoreria i Economia, s'incorporen a la llista d'edificis a netejar dins el nou contracte.

Les antigues dependències dels jutjats, que seran la seu dels departaments de Tresoreria i Economia, s'incorporen a la llista d'edificis a netejar dins el nou contracte. / Josep Carda

Josep Carda

Vila-real

L’Ajuntament de Vila-real acaba de traure a licitació el nou contracte per a la neteja d’un total de 72 edificis i espais públics municipals de la ciutat, entre els quals destaquen 14 de nova incorporació o en els quals s’amplia el servei que, fins ara, s’havia realitzat de manera puntual en alguns dels recintes propietat del consistori.

El contracte ix a concurs per un període d’un any, prorrogable fins a un total de quatre com a màxim, per un import de 2.255.193 euros, la qual cosa representa un increment del 45 % de l’import pel qual es va licitar en 2023, fet que es justifica per l’augment de costos i l’increment d’espais a netejar.

El plec divideix en tres lots els 72 immobles. D’una banda, els 17 centres educatius i formatius de la ciutat; d’una altra, els espais culturals i els museus, a més de la comissaria de la Policia Local; i un tercer lot amb un altre paquet de 37 immobles de distinta índole. En tots els casos, s’inclouen els vidres i els aparcaments que hi haja o servisquen als recintes en qüestió.

El Centre de Congressos El Molí, al paratge del Termet, és un dels espais que es netejaran de forma habitual amb el nou contracte.

El Centre de Congressos El Molí, al paratge del Termet, és un dels espais que es netejaran de forma habitual amb el nou contracte. / JOSEP CARDA

Les empreses interessades a presentar les seues ofertes poden fer-ho fins al pròxim 23 de febrer, i els adjudicataris també hauran de fer-se càrrec de la recollida de manera selectiva dels residus que es generen en aquests espais, amb especial èmfasi en els envasos lleugers, el paper i el cartró, el vidre i els bioresidus, així com la seua gestió fins a un abocador autoritzat.

Noves incorporacions

D’aquesta manera, en el llistat de llocs on es prestarà també a partir d'enguany el servei de neteja s’inclouen el magatzem de carrosses, ubicat al carrer Borriana; el Centre de Congressos El Molí, al paratge del Termet, al costat del llit del riu Millars; el local llogat per l’Ajuntament als religiosos franciscans, al carrer Molí; l’aulari de Labora a l’Estació Experimental Agrària (antic Centre de Capacitat Agrària), de la carretera d’Onda; els habitatges socials municipals; la passarel·la que salva la via del tren i connecta el nucli urbà amb la zona agroalimentària; o les antigues dependències dels jutjats, a la plaça Colom, que en breu seran la seu dels departaments de Tresoreria i Economia.

I, d’altra banda, s’amplien els treballs de neteja a la Casa dels Mundina, el Gran Casino, el Teatre Tagoba, la planta superior de l’Hostal del Rei, a la plaça de la Vila, que s’ha anat utilitzant com a magatzem d’elements artístics i patrimonials de la ciutat, els vidres i finestres de l’ajuntament, o el Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Primerenca María de Luna. Espais on es realitzaven tasques de manera puntual i que ara s’incrementaran de manera generalitzada, donat l’augment d’ús dels mateixos per part de la ciutadania.

