MANTENIMENT DE LA VIA PÚBLICA
Vila-real millora el ferm de diversos carrers i adequa dos aparcaments amb l’excedent de material
L'objectiu es reforçar la seguretat viària, millorar el confort de circulació i continuar amb el manteniment ordinari de la via pública
La Regidoria de Serveis Públics de l’Ajuntament de Vila-real ha programat la millora i reparació del ferm en diferents punts de la ciutat amb l’objectiu de reforçar la seguretat viària, millorar el confort de circulació i continuar amb el manteniment ordinari de la via pública.
Els treballs, que van començar el passat 21 de gener, comprenen set vials: Pare Lluís Maria Llop, des de l’avinguda del Cedre fins a Ausiàs March; Joanot Martorell, des d’Ausiàs March fins a l’avinguda del Mediterrani; Pintor Gumbau, entre l’avinguda de França i Jaume Roig; avinguda del Mediterrani, entre l’avinguda de França i la rotonda Dones Brigadistes; Riu Ebre, entre la rotonda Dones Brigadistes i la rotonda de confluència de l’avinguda de Castelló, Camí Real i Penyagolosa; Penyagolosa, des de la rotonda anterior fins a Calvari, i Camí Real amb carrer d’Osca.
“Continuarem amb este manteniment de proximitat, carrer a carrer, perquè el dia a dia també importa: una via pública cuidada és més seguretat, més comoditat i més qualitat de vida”, ha destacat la vicealcaldessa i regidora de Serveis Públics, Maria Fajardo, que ha recordat que el consistori destina anualment 288.000 euros al contracte d’asfaltatge de via pública i altres 212.960 euros al de camins rurals, ambdós en vigor. En el cas de les vies urbanes, asfaltar 100 metres quadrats de carrer suposa una inversió municipal de 2.000 euros.
Senyalització amb 48 hores d'antelació
Per a facilitar l’execució dels treballs i minimitzar molèsties, l’empresa adjudicatària senyalitza amb 48 hores d’antelació les zones afectades, perquè es puguen retirar els vehicles estacionats i garantir així el correcte desenvolupament de l’actuació. L’Ajuntament demana la col·laboració de la ciutadania i recorda que, durant els dies d’intervenció, poden produir-se afectacions puntuals al trànsit rodat, així com ajustos en línies d’autobús i en rutes de recollida de residus, en coordinació amb els serveis corresponents.
“Sabem que estos dies hi ha moments incòmodes: canvis puntuals de trànsit, alguna espera o ajustos en serveis. Però són actuacions necessàries i molt concretes, pensades perquè els carrers estiguen més segurs i es puga circular millor”
“Sabem que estos dies hi ha moments incòmodes: canvis puntuals de trànsit, alguna espera o ajustos en serveis. Però són actuacions necessàries i molt concretes, pensades perquè els carrers estiguen més segurs i es puga circular millor”, ha indicat la regidora de Serveis Públics que ha reiterat “l’agraïment, de manera especial, a la col·laboració del veïnat: quan retirem els vehicles a temps i respectem la senyalització, les obres avancen més ràpidament i amb menys molèsties per a totes i tots”.
Aprofitament dels excedents d'asfalt
A més, el consistori aprofitarà els excedents d’asfalt generats en aquestes actuacions per a adequar dues zones d’estacionament: el pàrquing del barri del Pilar i el pàrquing del Centre de Tecnificació Esportiva (CTE). Aquesta mesura millorarà l’estat d’estos aparcaments sense sobrecost, aprofitant els materials sobrants i la logística de l’obra en marxa i donant continuïtat a la primera intervenció d’adequació de pàrquings que es va dur a terme a l’avinguda de Francesc Tàrrega amb l’encreuament amb el carrer de Gloria Fuertes.
Fajardo ha destacat que en període de pluges com l’actual, la problemàtica dels forats s’agreuja tant als carrers com als estacionaments. “Hem atés les queixes del veïnat i usuaris d’alguns dels aparcaments que més ús tenen”, ha destacat Fajardo que ha incidit en la importància d’aprofitar al màxim els recursos disponibles sense que suposen un sobrecost a les arques municipals.
L’Ajuntament garanteix així el seu compromís amb la millora de la via pública i de l’espai urbà, amb actuacions planificades que incrementen la seguretat i el confort de la circulació, i amb l’adequació d’aparcaments per ampliar i ordenar l’estacionament.
