FIESTA SOCIAL

Fem Xulla arrasa en Vila-real antes de celebrarse: más de 3.000 tíquets vendidos y tres espacios completos

Los puntos que se habilitarán en los jardines de Jaume I y Botànic Calduch y en el párking de Herarbo ya han agotado las plazas

Vila-real celebra este sábado la segunda edición de la iniciativa Fem Xulla, com seis espacios previstos para su celebración

Vila-real celebra este sábado la segunda edición de la iniciativa Fem Xulla, com seis espacios previstos para su celebración / Toni Losas

Josep Carda

Vila-real

El éxito de la convocatoria de la segunda edición de Fem Xulla ya es una realidad: se han vendido más de 3.000 tíquets y tres de los seis espacios previstos han completado su aforo. Con estos datos sobre la mesa, los concejales de Participación Ciudadana y Barrios de Vila-real, Miriam Caravaca; y de Comercio y Hostelería, Xus Madrigal, han mantenido una reunión de coordinación con las entidades vecinales participantes, la Comissió de Penyes y la Associació d'Hostaleria i Oci (Ashiovi), para ultimar los preparativos del evento, que se celebrará este sábado, 31 de enero.

Imagen de la última reunión de los responsables municipales con los peñistas, hosteleros y representantes de entidades vecinales para ultimar la celebración de la segunda edición de Fem Xulla.

Imagen de la última reunión de los responsables municipales con los peñistas, hosteleros y representantes de entidades vecinales para ultimar la celebración de la segunda edición de Fem Xulla. / Mediterráneo

Caravaca detalla que los espacios del jardín de Jaume I, Herarbo y Botànic Calduch ya han agotado todos los tíquets disponibles, mientras que en el resto de ubicaciones —parques del Pilar y de la Panderola y plaza del barrio Melilla— la respuesta ciudadana continúa siendo muy positiva. “Los datos de venta confirman el interés que despierta Fem Xulla entre la ciudadanía y demuestran que la ampliación de espacios en esta segunda edición era necesaria”, señala la edila.

Objetivo: Facilitar la participación

La responsable de Participación Ciudadana recuerda que el objetivo del Ayuntamiento es “facilitar la participación del máximo número de personas posible y garantizar una organización adecuada en las seis ubicaciones disponibles”, y agradece especialmente el esfuerzo y la implicación de las asociaciones de vecinos y de la Comissió de Penyes para hacer posible este acto multitudinario.

Fem Xulla volverá a unir este sábado, y fuera de las fiestas patronales y de barrios o calles, gastronomía y música en directo, con seis espacios repartidos por la ciudad en las que se podrá disfrutar de hogueras y actuaciones musicales, siempre dentro de los lugares autorizados.

Tíquet solidario

Desde el Ayuntamiento se recuerda que para participar es necesario adquirir un tíquet solidario al precio simbólico de 1 euro, cuya recaudación se destinará íntegramente a la Asociación Española Contra el Cáncer de Vila-real. Los tíquets pueden adquirirse en el Ayuntamiento, en la Comissió de Penyes y en algunas asociaciones de vecinos participantes, hasta completar el aforo de cada zona.

Además, gracias a la colaboración de la Fundació Caixa Rural Vila-real, las personas asistentes dispondrán de vasos reutilizables, reforzando el compromiso con la sostenibilidad. Caravaca también ha agradecido la participación de Grúas Tomás, Medalla de Oro de la ciudad, que patrocinará la actuación de The Lorian en el jardín de Jaime I, a las 17.30 horas.

