PLE ORDINARI DE GENER
Llum verda al sòl necessari per impulsar el projecte de gran pas inferior de la via a Vila-real
L'equip de govern bipartit de PSPV-PSOE i Compromís tita endavant la suspensió de llicències en 16.000 metres quadrats de terrenys que passaran d'industrials a dotacionals
La corporació municipal de Vila-real ha donat via lliure aquest dijous a la suspensió de llicències als més de 16.000 metres quadrats de sòl industrial situats a l’est de la línia fèrria i ubicats entre els carrers Ana Nebot López i Dones del Magatzem que, tal com ha avançat Mediterráneo, permetran modificar el PGOU per a requalificar-los com a dotacionals i, per tant, expropiar-los posteriorment per a oferir-los a l’Administrador d’Infraestructures Ferroviàries (Adif) amb l’objectiu de permetre augmentar l’afecció del futur pas inferior que es preveu construir al costat de la terminal ferroviària, en el marc del projecte de permeabilització i integració de la via del tren al seu pas pel nucli urbà de Vila-real.
La mesura ha tirat avant en el ple ordinari de gener, amb els vots favorables del PSPV-PSOE, Compromís i el regidor no adscrit Manu Rubert. Per la seua banda, tant el PP com Vox i la regidora no adscrita Dora Saura s’han abstingut en la votació d’aquest punt.
L’alcalde de Vila-real, José Benlloch, ha assegurat que aquest assumpte que s’ha portat al ple ordinari de gener “és una de les qüestions que contribuiran a canviar el rumb de Vila-real, ja que serà una de les majors inversions que es realitzaran a la ciutat i permetrà eliminar l’obstacle que suposa la passarel·la metàl·lica” existent actualment, que salva les vies del tren tant per a accedir a les diferents andanes com per a connectar les dues parts del nucli urbà que separa la línia ferroviària.
Compromís administratiu
“Adif s’ha compromés a construir una nova estació i a integrar la via a la ciutat”, ha indicat Benlloch, qui ha afegit que aquesta és “una oportunitat de futur històrica per a Vila-real”. En aquest sentit, i tal com ha avançat aquest rotatiu, la idea inicial prevista per Adif per al pas inferior al costat de la terminal “no acabava de ser del gust d’aquest equip de govern”, perquè únicament s’actuava en propietats de l’Estat i obligava a executar un pendent d’eixida (en direcció a Borriana) que no afavoria la mobilitat.
Premis 20 de Febrer de 2026
La corporació municipal ha donat el vistiplau, amb l’únic vot en contra de la regidora Saura, a la concessió dels Premis 20 de Febrer, que es lliuraran a l’Auditori Municipal després de l’acte institucional d’homenatge al rei Jaume I del diumenge, 22 de febrer, a Electrodomésticos Carratalá, mossén Vicent Gimeno Estornell, Santiago Bort Silvestre i Juanjo Peláez Vilanova.
- Electrodomésticos Carratalá es un comerç veretá de Vila-real, els orígens del qual es remunten a fa més de mig segle. José Carratalá va fundar l'establiment, inicialment sota la denominació de Transvisión-Radio Electrodomésticos Carratalá. Des que va obrir l'any 1966, el negoci ha mantingut la seua ubicació al número 15 del carrer Mare de Déu dels Àngels i ha sigut atés per la mateixa família.
- Mossén Vicent Gimeno Estornell destaca, no només per la seua tasca sacerdotal, sinó també per ser autor de diferents estudis, publicacions i articles dedicats, fonamentalment, a la figura i el llegat del patró de Vila-real, Sant Pasqual; la història de l'església arxiprestal de Sant Jaume, incloses les seues capelles, imatges, confraries i arxius; i de les tradicions, devocions populars i manifestacions religioses que formen part del patrimoni immaterial de la ciutat.
- Juanjo Peláez Vilanova és un músic, docent vila-realenc, vinculat a la banda Unió Musical La Lira, de la qual va ser director. Va promoure la creació de la Banda Jove l'any 1997 i va exercir de director de la Unió Musical La Lira des de 2006. Alhora va impulsar el campament musical, la banda infantil i agrupacions de cambra. Destacables són les seues aportacions i valors professionals de lideratge i cura institucional d'aquest col·lectiu musical en diferents moments.
- Santiago Bort Silvestre, conegut popularment amb el malnom de Bellido, va nàixer a Vila-real l'any 1944. Seguint els passos de son pare, des dels 12 anys va començar a treballar com a perruquer al negoci familiar, primer a la plaça Major i després al carrer de Sant Antoni, on continua en l'actualitat. Vinculat de sempre al món de la festa, va ser membre de la Comissió de Penyes des de la seua creació el 1979 i va presidir aquesta entitat de 1981 a 1985 i també de 1987 fins al 1991.
És per això que l’Ajuntament està disposat a expropiar diverses parcel·les que sumen poc més de 16.000 metres quadrats perquè el pendent d’eixida siga més suau, al mateix temps que es destinaria una part dels terrenys a zona verda i una altra a espai d’aparcament.
La mesura adoptada aquest dijous pel consistori obri la porta a rubricar el protocol de col·laboració amb Adif per a iniciar la redacció dels projectes d’integració de la línia fèrria. A més, l’alcalde Benlloch ha afegit que també es reclamarà a la Generalitat la seua implicació en aquesta actuació, “com ha fet en plans similars a València o Castelló”.
El pressupost, per a la segona quinzena de febrer
D'altra banda, el primer edil vila-realenc ha avançat, a preguntes de la portaveu de Vox, Irene Herrero, que la previsió de l'equip de govern bipartit de PSPV-PSOE i Compromís és aprovar el pressupost municipal al voltant del 16 de febrer, dins de la segona quinzena del mes, una vegada accedisca al seu lloc de treball la nova cap de l'oficina pressupostària, encarregada de donar el vistiplau a la documentació. En cas de complir-se aquesta intenció de l'alcalde Benlloch, els comptes d'aquest exercici entrarien en vigor a final del mes de març.
A més, el munícep ha informat que els romanents de l'any 2025 estaran "al voltant dels 9 ó 10 milions d'euros", donat que inclouran els 4 milions d'inversions no executades i que es traslladen al nou pressupost, uns 3,5 milions de superàvits i el pagament del deute de la Generalitat amb la ciutat, després de les sentències favorables a l'Ajuntament relacionades amb les inversions realitzades a l'edifici del Gran Casino i del Teatre Tagoba.
BIC Immaterial per a la Matxà
D’altra banda, el ple ha aprovat per unanimitat tornar a reclamar al Consell la declaració de la Matxà de Sant Antoni com a Bé d’Interés Cultural (BIC) Immaterial, així com el nomenament oficial de la reina de les festes de 2006, Berta Beteta, i les dames de la seua cort d’honor.
Així mateix, ha tirat endavant la moció del PSPV-PSOE en suport al projecte de finançament autonòmic del Govern central, mentre que s’ha desestimat la presentada pel PP. També s’ha donat llum verda a la moció de Vox per a exigir a la Generalitat una dotació d’ambulància SAMU, amb l’únic vot en contra del regidor no adscrit, Manu Rubert. I la moció dels socialistes perquè es millore el servei de l’estació de la ITV de Vila-real s’ha convertit en declaració institucional.
