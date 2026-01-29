Luto en Vila-real por la muerte de Pepe Usó Font

Vila-real y, de manera especial, la Semana Santa local están de luto por el fallecimiento este jueves de Pepe Usó Font, una de las personas más activas y comprometidas con el impulso de los actos con los que la ciudad conmemora la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo.

Un especial dolor por su muerte por parte de la entidad a la que dedicó buena parte de su vida, la Hermandad de la Santa Faz, que ha comunicado la triste noticia a través del perfil de la entidad en Facebook. "Hoy nos ha dejado un miembro activo de nuestra hermandad, Pepe Usó Font; una persona próxima y muy querida que nos aconsejaba en todo por su veteranía y, como él decía, desde la segunda fila", señalan en el comunicado.

"Rezaremos por ti"

"Toda la familia de la Hermandad de la Santa Faz de Vila-real te notaremos a faltar. Gracias Pepe por todo lo que has aportado a nuestro colectivo. Rezaremos por ti", concluyen.

El velatorio se ha establecido en el Tanatorio Vila-real (junto al cementerio municipal) y estará abierto este viernes, a partir de las 10.30 horas. La misa funeral tendrá lugar también mañana viernes, en la iglesia arciprestal, a las 16.00 horas.

Descanse en Paz.