CONJUNT AERTÍSTIC
Vila-real incorpora al seu patrimoni 870 obres d’art de Vicente Llorens Poy, valorades en dos milions d'euros
El departament de Museus completa la catalogació de l'extensa col·lecció i ja es treballa en la creació de l'espai museístic
L’Ajuntament de Vila-real ha completat la catalogació d’unes 870 obres d’art pertanyents a la col·lecció de l’artista local Vicente Llorens Poy, tant pròpies com adquirides, cedides a la ciutat pels seus hereus, Antonio Carlos i José Vicente Llorens Lara, en compliment de la voluntat del prestigiós pintor i escultor.
Així ho ha informat l’alcalde, José Benlloch, en el transcurs del ple ordinari celebrat aquest dijous i corresponent al mes de gener. Un conjunt d’obres que, tal com ha assenyalat, suma un valor d’uns dos milions d’euros i que ja s’incorpora al patrimoni de la ciutat.
El primer edil ha mostrat el seu especial agraïment als hereus de Llorens Poy i també a la tècnica municipal de l’àrea de Museus, Carmela Falomir, que és la persona sobre la qual ha recaigut el major pes d’aquesta catalogació. En aquest sentit, Benlloch ha lamentat “la manca de col·laboració en aquesta tasca de la Conselleria de Cultura, a la qual es va sol·licitar ajuda en reiterades ocasions sense obtindre cap resposta”.
Tal com ha explicat l’alcalde, els dos pròxims passos seran la creació de l’espai museístic en el que va ser la casa de Llorens Poy, al carrer Ermita, “per a la qual cosa també reivindicarem a la Generalitat que ens preste la seua col·laboració i que esperem que, aquesta vegada, sí que responga”, així com la posada en marxa d’un òrgan de gestió que, posteriorment, es preveu que es convertisca en una fundació, que tindrà plena autonomia i comptarà amb un equip assessor, al mateix temps que es convidarà altres administracions a formar-ne part.
Adquisició de la casa i la parcel·la
Va ser al novembre de 2023 quan l’Ajuntament de Vila-real va rubricar l’acord per a l’adquisició de la casa museu de Llorens Poy, Fill Predilecte de la ciutat, que va morir l’any 2014, i que va passar a formar part del patrimoni municipal juntament amb els valuosos fons artístics que atresora.
Es tracta d’un acord de compra de l’immoble i de tota la parcel·la situada al carrer Ermita, per un import de 2,5 milions d’euros, dels quals l’Ajuntament ja havia pagat 625.312 euros mitjançant el lloguer amb opció de compra subscrit l’any 2015. D’aquesta manera, en l’acord de compravenda es va abonar la quantitat restant, un total d’1.932.187 euros, gràcies a una subvenció de la Generalitat, aleshores presidida pel socialista Ximo Puig.
Promoció i difusió
L’immoble està format per una parcel·la de 3.243 metres quadrats, on s’ubica l’habitatge de dues plantes, amb una superfície construïda de 883 metres quadrats, que inclou, a més de les estances, cinc sales d’exposició d’obres artístiques, una capella i una nau per al taller d’escultura i pintura de l’artista. L’exterior compta amb jardins ornamentats amb escultures del mateix Llorens Poy.
Amb aquesta adquisició, l’Ajuntament de Vila-real farà un pas crucial en el pla de promoció i difusió de la figura i l’obra de Vicente Llorens Poy, que es va iniciar l’any 2015 amb la signatura del contracte d’arrendament de la casa museu per a la realització d’activitats de promoció, difusió, formació, conservació, reforç i manteniment del llegat del pintor i escultor.
