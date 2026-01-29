Vila-real mueve ficha: Modificarán el PGOU para ampliar el futuro gran paso inferior junto a la estación de trenes

Ampliar la zona de afección del amplio paso inferior para peatones y vehículos de movilidad personal que, a la altura de la estación de trenes, propone el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) para salvar la vía a su paso por Vila-real. Este es el objetivo de uno de los puntos que se incluye en el orden del día del pleno ordinario de la corporación municipal de Vila-real, correspondiente al mes de enero, que se celebra este jueves.

Un punto en el que se propone aprobar la suspensión de la concesión de licencias de obras en una superficie de unos 16.000 metros cuadrados, ubicada al este de la línea de ferrocarriles, entre las calles Ana Nebot López y Dones del Magatzem. La finalidad no es otra que trabajar en la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la ciudad para recalificar el suelo en cuestión de industrial a dotacional y zona verde y, de esta forma, poder ofrecerlo a Adif para mejorar la propuesta de paso inferior del organismo dependiente del Ministerio de Transportes y eliminar la pasarela elevada metálica de la actualidad.

Esta es la zona en la que el Ayuntamiento suspenderá licencias para poder incorporar los terrenos al proyecto de Adif de paso inferior de las vías del tren a la altura de la estación. / Mediterráneo

Y es que, a preguntas de Mediterráneo, el alcalde, José Benlloch, explica que la idea inicial de Adif es la de aprovechar las vías de la antigua estación de mercancías para que no fuera necesario expropiar terrenos. Una decisión que, como asegura el munícipe, “no acababa de ser de nuestro agrado, porque quedaba todo supercolapsado y por cuanto la pendiente que se generaba a la salida del paso inferior en dirección a Burriana era excesiva".

Mejorar la pendiente y el entorno

La incorporación de estos terrenos, que pasarán de industriales a dotacionales, permitirá generar una pendiente mucho más suave, de un 6% como máximo, y habilitar una amplia área ajardinada e, incluso, una zona para el aparcamiento de vehículos.

"Con este expediente iniciamos un camino histórico para Vila-real. Un camino necesario para deshacer el desastre y la vergüenza que supuso la decisión del anterior gobierno del Partido Popular de construir una pasarela aérea en nuestra estación, una infraestructura que ha dividido la ciudad y ha hipotecado durante años una verdadera integración ferroviaria e impedido una adecuada accesibilidad”, afirma Benlloch.

"Con esta iniciativa, se mejora la primera propuesta que nos planteó Adif, pues esta será la más importante inversión transformadora que se ha hecho en Vila- real en siglos. Hablamos de una integración ferroviaria real, sin túneles que obliguen a cruzar la ciudad bajo tierra, y de un proyecto urbano que conecte la estación hasta la calle Dones del Magatzem con zonas verdes, aparcamientos y servicios, regenerando todo el entorno" José Benlloch — Alcalde de Vila-real

“La suspensión de licencias en estas parcelas nos permite garantizar el suelo necesario para hacer realidad un proyecto de futuro, como es el de eliminar la pasarela, construir una nueva estación y desarrollar una estación intermodal que integre todos los modos de transporte actuales -tren, autobús, taxi, bicicletas, patinetes y peatones- de manera cómoda, accesible y segura”, explica.

Imagen vitual de cómo será el paso inferior con el que se pretende permeabilizar las vías del tren a la altura de la terminal ferroviaria. / Mediterráneo

Y añade el primer edil que, de esta forma, “se mejora la primera propuesta que nos planteó Adif, pues esta será la más importante inversión transformadora que se ha hecho en Vila- real en siglos. Hablamos de una integración ferroviaria real, sin túneles que obliguen a cruzar la ciudad bajo tierra, y de un proyecto urbano que conecte la estación hasta la calle Dones del Magatzem con zonas verdes, aparcamientos y servicios, regenerando todo el entorno. Por fin, Vila-real inicia un camino decidido hacia la modernidad y la cohesión urbana en un ámbito tan estratégico como el transporte ferroviario. Es el proyecto que merece la Vila-real del siglo XXI".

Una inversión prevista de unos 30 millones de euros

En torno a los 30 millones de euros es la inversión que calculan desde el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) que sería necesario realizar para acometer el proyecto de permeabilización e integración de la vía del tren a su paso por el casco urbano de Vila-real. En concreto, la intervención que se propone pasa por crear tres amplios pasos para salvar las vías del tren (el subterráneo de la terminal ferroviaria, de 15 metros de amplitud; y dos elevados a la altura dl Palau de Justícia y el Pont de la Gallega) y ampliar la zona peatonal del ya existente en la calle Borriana.

Además, se contempla la ampliación y modernización de la estación para adaptarla a la densidad de pasajeros que se prevé dentro de unos años fruto de las mejoras de desarrollo del Corredor Mediterráneo.