Deporte, magia, educación y seguridad se alían en un frente común en Vila-real contra el ‘bullying’

Deporte, magia, educación y seguridad se alían en Vila-real para hacer frente común contra el acoso escolar a través de una nueva edición de la campaña Convivencia en las Aulas, impulsada por el Ayuntamiento y que volverá a desarrollarse durante el curso escolar 2025-2026 en los centros educativos de la ciudad. La iniciativa refuerza su carácter transversal al sumar esfuerzos institucionales, educativos y sociales con un objetivo común: prevenir el bullying y el ciberacoso entre la población joven.

La campaña, coordinada por la Policía Local de Vila-real, llegará este curso a unos 2.000 estudiantes, principalmente de 1º y 3º de Educación Secundaria Obligatoria, aunque también contempla intervenciones específicas a petición de los centros cuando se detectan situaciones de conflicto. Además, se ofrecerán charlas dirigidas a padres y madres sobre acoso escolar, ciberacoso y uso seguro de las redes sociales, que podrán solicitar tanto los centros educativos como las asociaciones de familias.

Los jugadores del Villarreal CF Rafa Marín y Alberto Moleiro, junto a Óscar López, inspector de la Policía Local; y el edil Toni Marín. / Mediterráneo

Una de las principales novedades de esta edición es la colaboración del Villarreal CF, que se ha sumado activamente a la campaña con la elaboración de un vídeo de sensibilización en el que participan jugadoras y jugadores del club -como Gerard Moreno, Alberto Moleiro, Marta Molinero Martuka o Laura Martín-, miembros de la Policía Local y referentes del deporte y la cultura como Sebastián Mora, Roberto Bautista, Sara Sorribes y el mago Yunke, junto a alumnado de centros educativos. El audiovisual lanza un mensaje claro de rechazo al acoso y anima a los jóvenes a romper el silencio y pedir ayuda ante cualquier situación de violencia.

Valor añadido al programa

El concejal de Seguridad Pública y Emergencias y de Sanidad, Toni Marín, ha subrayado que “contar con el Villarreal CF y con referentes admirados por los jóvenes es un valor añadido enorme, porque su implicación permite que el mensaje llegue con más fuerza y credibilidad, tanto al estudiantado como al conjunto de la comunidad educativa”. Marín ha incidido en que la campaña transmite que “pedir ayuda no es una debilidad, sino un acto de valentía”.

Asimismo, el edil incide en la apuesta del equipo de gobierno por una prevención “real, cercana y adaptada a la realidad social actual”, y recuerda que “el acoso escolar y el ciberacoso son problemas que nos interpelan como sociedad y exigen una respuesta colectiva”.

La campaña 'Convivencia en las aulas' acaba de arrancar la edición de este curso y llegará a unos 2.000 estudiantes. / Mediterráneo

La campaña Convivencia en las Aulas está impartida íntegramente por funcionarios y funcionarias de la Policía Local de Vila-real, integrantes del equipo especializado en este ámbito, que participan de forma voluntaria y cuentan con formación específica. Este trabajo fue reconocido con el Premio de Infancia 2012 de la Comunitat Valenciana, otorgado por la Conselleria de Justicia y Bienestar Social.

Tolerancia cero

Las sesiones combinan contenidos teóricos con material audiovisual, debates y dinámicas participativas como role-play, abordando conceptos como la empatía, la responsabilidad o la tolerancia a la frustración, así como nuevas realidades digitales vinculadas al ciberbullying, sextinggrooming o el acoso en la red. Todo ello con especial atención al uso seguro de las redes sociales y las aplicaciones de mensajería y con el objetivo de lograr concienciar al alumnado y las familias en la tolerancia cero a este tipo de problemas sociales.

Las charlas ya han comenzado en el colegio Bisbe Pont y, a lo largo del curso, se impartirán más de 80 horas de formación en los centros educativos de Vila-real. “Queremos ofrecer a jóvenes, profesorado y familias una auténtica caja de herramientas para detectar, prevenir y actuar ante el acoso. Porque la indiferencia nos hace cómplices y solo desde el compromiso conjunto podremos erradicar estas conductas”, concluye el concejal Marín.