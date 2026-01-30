Vila-real incorpora un busto del farmacéutico Vicente Amorós Ripollés a su fondo museístico

La ciudad de Vila-real ha incorporado a su fondo museístico un busto del farmacéutico vila-realense Vicente Amorós Ripollés, quien destacó por su contribución al progreso sanitario y social del municipio. De esta forma, el consistorio pone en valor la trayectoria de quien trabajó de manera decisiva por el bienestar de la población y por la modernización su localidad natal, como impulsor de las primeras fuentes aptas para consumo humano.

No en vano, fue quien encontró agua para consumo humano al realizar un pozo en una finca de su propiedad en el año 1983, en el lugar en el que actualmente se halla el Pou d'Amorós, que fue el germen de la implantación de la red de agua potable en la ciudad.

Durante la ceremonia, que tuvo lugar en la sala noble del Gran Casino, se formalizó la recepción oficial de la donación del busto por parte de sus descendientes, consolidando su incorporación al patrimonio municipal y resaltando la generosidad de los donantes, Juan Gabriel y María Teresa.

Evolución histórica

A finales del siglo XIX, Vila-real dependía de aguadores y pozos dispersos para el suministro de agua potable. Gracias a la iniciativa de Vicente Amorós se construyó el pozo que aún lleva su nombre, una infraestructura pionera que proporcionaba agua directa a los hogares, mejorando la salud pública y favoreciendo el crecimiento demográfico.

A finales del siglo XIX, Vila-real dependía de aguadores y pozos dispersos para el suministro de agua potable. Gracias a la iniciativa de Vicente Amorós se construyó el pozo que aún lleva su nombre, una infraestructura pionera que proporcionaba agua directa a los hogares, mejorando la salud pública y favoreciendo el crecimiento demográfico.

Durante el acto, el alcalde, José Benlloch, explicó que Amorós "fue un personaje que no se quedó solo en vivir su vida". Y, dirigiéndose a sus bisnietos, aseveró que "vuestro bisabuelo tenía la vocación de ayudar al resto de la sociedad. Nosotros tenemos la obligación de rendir homenaje a un referente como él”.

Por su parte, el edil de Museos, Santi Cortells, añadió que "el busto que recibimos pasará a formar parte del patrimonio municipal y, por tanto, del patrimonio de todas y todos. Pero el vínculo con el presente no se detiene aquí. El Pou d'Amorós, símbolo de aquel esfuerzo titánico, sigue vivo también gracias a nuevas miradas, como el mural urbano de Arturo Doñate, que dialoga con la historia desde el lenguaje contemporáneo”,