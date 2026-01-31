Fem Xulla resiste al viento y repite éxito en Vila-real

A pesar de las fuertes rachas de viento que soplaron durante la jornada en la provincia de Castellón, la iniciativa Fem Xulla, que impulsó el pasado año la Concejalía de Participación Ciudadana junto a diferentes entidades, ha vuelto a reunir a cientos de personas en su segunda edición, consolidándose como un referente del calendario festivo de invierno de Vila-real.

Y es que han sido numerosas las personas que han vuelto a sumarse a esta fiesta que, en esta ocasión, se ha desarrollado en seis espacios repartidos por el casco urbano de Vila-real (en el 2025 fueron cuatro); Los jardines de Jaume I, del Botànic Calduch y del Pilar; el párking que se habilitó en el solar que en su día ocupó la empresa Herarbo, el parque de la Panderola y la plaza del barrio de Melilla.

Seis espacios desde los que se esparció por el ambiente de toda la ciudad el aroma a xulla, a la carne y los embutidos asados a la brasa, característicos de cada lunes de los festejos patronales de Sant Pasqual y de la Mare de Déu de Gràcia, asó como los de calles y barrios.

De hecho, la concejala del área, Miriam Caravaca, ha querido agradecer «a la gente la participación en la fiesta: el año pasado, en la primera edición, llovió, este año hemos tenido el viento y aun así la respuesta se ha visto en la calle. No nos hemos acobardado y ya tenemos la mirada puesta en el 2027».

«Es cierto que hay peñas que, cuando más soplaba el viento, decidieron ir a su local a la hora de comer, pero después volvieron a salir y los tardeos estaban a tope en los seis espacios habilitados este año para la celebración del macroevento», añadió la concejala.

Reconocimiento

Previamente al inicio del encendido de las correspondientes hogueras se produjo una de las novedades de esta segunda edición de Fem Xulla, cuando Caravaca, hizo público el reconocimiento del Ayuntamiento de Vila-real a los colectivos que «desde el pasado año prestan su apoyo a incondicional esta iniciativa que, sin ellos y su implicación, sería imposible contar con el poder de convocatoria que tiene esta cita».

De esta forma, se entregaron unas piezas artesanales que reproducen unas parrillas, elaboradas por Óscar García (de Ferrobou) a la Comissió de Penyes; las asociaciones de vecinos Nou Crist del Calvari, Sagrat Cor de Jesús, La cenia, la Soledat, Cervantes. Séquia Major, El Progrés, Hospital, Sant Ferran, Botànic Calduch y Roser; así como a la Associació d’Hostaleria i Oci de Vila-real (Ashiovi) y a la empresa Grúas Tomás, que financia una de las orquestas post-xulla, por su 50º aniversario.

Y al mediodía ya empezaron a observarse los primeros participantes en la iniciativa que, acudieron a cada uno de los espacios habilitados para encender las hogueras con la leña proporcionada por el Ayuntamiento. En total se facilitaron en torno a 9.000 kilos de troncos de naranjo para dar forma a las ascuas sobre las que, después, se asarían cientos de kilos de embutidos y de carne.

Recaudación solidaria

En total, se vendieron alrededor de 3.500 tíquets solidarios, al precio simbólico de un euro, y cuya recaudación se entrega en esta ocasión al colectivo local de la Asociación Española Contra el Cáncer.