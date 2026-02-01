Happy yayos, una experiencia de ocio intergeneracional en Vila-real

El grupo de Corresponsales Juveniles de la Concejalía de Juventud de Vila-real, integrado por más de una decena de jóvenes, ha empezado una nueva edición del proyecto Happy yayosen la Residencia Virgen de Gracia de la ciudad. El pasado viernes tuvo lugar la primera visita que sirivió de toma de contacto y, cada dos o tres semanas, los jóvenes volverán a compartir actividades con los mayores, que agradecen estas visitas de los Corresponsales. En estos encuentros, los jóvenes comparten más de una hora con las personas residentes, conversan, intercambian puntos de vista y llevan a cabo actividades como juegos de mesa, baile, canto, karaoke o manualidades, con el objetivo de animar y romper la rutina del centro.

El edil de Juventud, Javier López, destaca que “este proyecto demuestra la importancia que los y las jóvenes participan activamente en la vida del municipio. Ser corresponsal juvenil es una experiencia muy enriquecedora que fomenta valores como la solidaridad, la empatía y el compromiso social”. López subraya también el valor del proyecto intergeneracional: “Con iniciativas como Happy yayos no solo ofrecemos compañía y alegría a las personas mayores, sino que también los jóvenes aprenden de ellas, escuchan sus vivencias y entienden mejor otras realidades. Es un intercambio muy positivo para todas las partes”.

El grupo de Corresponsales Juveniles de la Concejalía de Juventud de Vila-real. / Mediterráneo

La propuesta nació la Navidad de 2023, cuando un grupo de jóvenes visitó la residencia para cantar villancicos, experiencia que disfrutaron mucho. Desde aquel día, surgió la inquietud de volver para continuar compartiendo momentos con las personas mayores, de vivir momentos de alegría y del instante único que supone el intercambio intergeneracional. Desde la Concejalía de Juventud se continúa apostando por este programa como una herramienta clave para dar voz a la juventud, fomentar la participación y construir una ciudad más cohesionada, solidaria e inclusiva.

Uno de los corresponsales juveniles con algunos mayores de la residencia. / Mediterráneo

Más allá de su participación en esta iniciativa, los Corresponsales Juveniles actúan como altavoz de la juventud en los centros educativos, recogiendo inquietudes, necesidades y propuestas de su entorno, al mismo tiempo que trasladan información de interés para los jóvenes, como por ejemplo ayudas, descuentos, utilidades del Carné Joven, cursos de formación o actividades promovidas tanto por el Ayuntamiento como por otras administraciones.

Actividades entre los jóvenes y los mayores en Vila-real. / Mediterráneo

Además de esta tarea informativa y de mediación, el grupo se ha convertido también en promotor de actividades solidarias, deportivas y de ocio, con el apoyo de la Concejalía de Juventud. Entre las iniciativas más destacadas se encuentran la Feria del Libro Solidaria, con venta de libros dados y donación de la recaudación a entidades sociales de la ciudad; la Marcha Canina Solidaria, con feria de adopción y mercadillo de productos de ONG de animales o las Olimpiadas Deportivas Juveniles, con la participación de los diferentes institutos de Vila-real.