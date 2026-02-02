Cierra la última saga de churreros de Vila-real: casi un siglo de historia de harina, fuego y corazón

La última saga de churreros de Vila-real acaba de bajar la persiana. Ha sido casi un siglo de dedicación a un negocio que ha sido ejemplo de dedicación, de cuidado por el producto y de atención próxima a la ciudadanía.

La imagen de cada domingo y días festivos en la plaza Bayarri a lo largo de las últimas dos décadas del carromato de la Xurreria la Reina, la de tota la vida, como se podía leer en él, ya ha pasado a formar parte de la historia colectiva de la ciudad.

Fotogalería I La última churrera de Vila-real, Lourdes 'la Reina', se jubila / Josep Carda

Y es que Lourdes Pastor Beltrán, quien conseguía hacer felices cada fin de semana a cientos de vila-realenses con sus churros, porras y buñuelos, ha decidido jubilarse, tras una larga carrera de dedicación a la profesión que iniciaron, una vez acabada la guerra civil, sus abuelos maternos Pascualeta Costa, de la estirpe vila-realense de los Reinos y Reines, y Fernando Beltrán.

Los inicios

El negocio familiar arrancó en la casa de sus abuelos y, posteriormente, estos alquilaron un local en la calle Ramón y Cajal que después adquirieron. “Allí nací yo y, supongo, que de allí me viene la pasión por este oficio, porque he pasado buena parte de mi vida detrás de un mostrador”, explica Lourdes.

Sin embargo, tras la jubilación de sus abuelos descartó -tenía unos 17 años- tomar las riendas de la churrería, de manera que fue su tío Manuel quien se encargó de ello. Con todo, transcurridos unos años cerró el negocio, que se mantuvo inactivo hasta 1996, cuando Lourdes decidió dejar la fábrica en la que trabajaba para dar continuidad a la churrería familiar. Primero se estableció en la calle Santa Caterina y un año más tarde adquirió su eterno carromato, por el que no solo ha ocupado espacios de venta en Vila-real, sino que también ha ofrecido su producto en mercados y ferias de otros municipios. Un carromato que, asegura, “por el momento, voy a conservar como un legado familiar”.

Su agradecimiento a los vecinos y vecinas de Vila-real es “inmenso” porque, afirma, “desde el momento en que comencé, siempre me han arropado”. De hecho, considera que sus clientes son “como una gran familia”. En este sentido, este domingo, último día de la Reina en la plaza Bayarri, no fueron pocos quienes se acercaron a saludarla y, a su vez, agradecerle su cercanía y, por supuesto, la calidad de sus productos. “Durante muchos años se han tejido unos vínculos que echaré en falta”, asevera.

Recuerdo especial

Y, por supuesto, no podían faltar en sus declaraciones a Mediterráneo un recuerdo especial a sus padres, Pascualeta Beltrán y Cristóbal Pastor, “porque fueron quienes me apoyaron, ayudaron y enseñaron todo lo que sé hoy en día”.

Porque, como aseguran sus numerosos clientes, los churros, porras y buñuelos que elaboraba hasta este pasado domingo la Reina eran únicos y no tenían parangón. Y, aunque Lourdes asegura que los ingredientes son los que son (harina, sal, agua y levadura), añade con una clara sonrisa que “el secreto se queda en casa”. En realidad son múltiples secretos, porque no solo influye en un buen producto los materiales a utilizar, sino también los tiempos de fermentación de la pasta o su temperatura ideal, entre otros aspectos.

Lo que es seguro es que los churros, porras y buñuelos de la Reina seguirán intactos y muy crujientes en la memoria de cientos de vila-realenses.