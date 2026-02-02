Vila-real asignará 354.000 € para expropiar casas casi en ruinas junto a la estación

El Ayuntamiento de Vila-real ya tiene listo el expediente para expropiar los terrenos de la parte urbana que se requiere para facilitarlos al Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) y que este organismo pueda iniciar los trámites para dar forma al amplio paso inferior que se pretende ejecutar junto a la estación de trenes en el marco del plan previsto para permeabilizar e integrar la vía férrea a su paso por la ciudad.

A este primer expediente le seguirá un segundo en las próximas semanas para lograr las parcelas que servirán para ampliar el paso previsto por Adif, pero en la zona este de las vías, entre las calles Ana Nebot y Dones del Magatzem.

En este primer documento se incluyen un total de 14 propiedades, entre las que se cuenta el grupo de casas que, casi en ruinas, se ubican junto a la terminal de Renfe. Para ello, los técnicos cifran en unos 354.000 euros la cantidad que tendrá que preparar el consistorio para hacer frente a la expropiación de estas propiedades, que suman un total de 1.554 metros cuadrados, según los datos que obran en la sede del Catastro. Unos terrenos a los que se suman la parcela de 4.220 metros cuadrados que ya es propiedad del Estado.

Josep Carda

Según lo que establece el Plan General de Ordenación Urbana de Vila-real, los inmuebles afectados por este expediente de expropiación forzosa están clasificados como Sistema General de Espacios Libres y Sistema General de Comunicaciones Ferroviario. De ahí que los técnicos encargados de redactar el documento hayan valorado el suelo no edificado por algo más de 27.000 euros y para el que ya cuenta con construcciones, la estimación se eleva a los 307.000 euros. Una cantidad a la que se suman otros factores hasta alcanzar el total de 354.000 euros.

Inmediaciones de la estación de Vila-real. / Toni Losas

Una vez completada la documentación es el momento de que la misma se apruebe por el pleno de la corporación municipal y se habilite la consignación económica para hacer efectiva la adquisición de los terrenos.

Plazos y posibilidades

A preguntas de Mediterráneo, el alcalde de Vila-real, José Benlloch, explica que la consecución de esta primera superficie para acometer el paso inferior junto a la estación de tren puede completarse en un plazo de entre dos y cuatro meses, una vez se dé el visto bueno al expediente por parte del consistorio.

Y es que, tras esta aprobación inicial, el documento se expone al público y se notifica a los propietarios afectados para que puedan presentar alegaciones que, en unos días o semanas se resuelven.

Casas casi en ruinas en el entorno de la estación de Vila-real. / Toni Losas

En cualquier caso, no se descarta que algunos o todos los dueños de los inmuebles a expropiar no estén de acuerdo con la tasación municipal y decidan acudir al Jurado Provincial de Expropiación, que puede tardar un año o más en resolver cada recurso.

En cualquier caso, Benlloch asegura que, una vez el Ayuntamiento satisfaga el precio tasado, puede procederse a la ocupación de los terrenos para acometer el proyecto que redactará Adif.