Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Crisis VilafrancaCierre cementerio CastellónLluvia en CastellónCrímenes olvidados de CastellónMagdalena 2026Derecho a vacaciones
instagramlinkedin

Vila-real asignará 354.000 € para expropiar casas casi en ruinas junto a la estación

El expediente técnico y de valoración de los inmuebles se llevará al pleno y se expondrá al público para posibles alegaciones

Vila-real expropiará casas casi en ruinas junto a la estación

Para ver este vídeo suscríbete a El Periódico Mediterráneo o inicia sesión si ya eres suscriptor

Suscríbete

¿Ya eres premium? Inicia tu sesión aquí aquí

Toni Losas

Josep Carda

Vila-real

El Ayuntamiento de Vila-real ya tiene listo el expediente para expropiar los terrenos de la parte urbana que se requiere para facilitarlos al Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) y que este organismo pueda iniciar los trámites para dar forma al amplio paso inferior que se pretende ejecutar junto a la estación de trenes en el marco del plan previsto para permeabilizar e integrar la vía férrea a su paso por la ciudad.

A este primer expediente le seguirá un segundo en las próximas semanas para lograr las parcelas que servirán para ampliar el paso previsto por Adif, pero en la zona este de las vías, entre las calles Ana Nebot y Dones del Magatzem.

En este primer documento se incluyen un total de 14 propiedades, entre las que se cuenta el grupo de casas que, casi en ruinas, se ubican junto a la terminal de Renfe. Para ello, los técnicos cifran en unos 354.000 euros la cantidad que tendrá que preparar el consistorio para hacer frente a la expropiación de estas propiedades, que suman un total de 1.554 metros cuadrados, según los datos que obran en la sede del Catastro. Unos terrenos a los que se suman la parcela de 4.220 metros cuadrados que ya es propiedad del Estado.

Video: Nou avanç a Vila-real per a impulsar la creació d'un gran pas inferior al costat de l'estació de trens

Video: Nou avanç a Vila-real per a impulsar la creació d'un gran pas inferior al costat de l'estació de trens

Josep Carda

Según lo que establece el Plan General de Ordenación Urbana de Vila-real, los inmuebles afectados por este expediente de expropiación forzosa están clasificados como Sistema General de Espacios Libres y Sistema General de Comunicaciones Ferroviario. De ahí que los técnicos encargados de redactar el documento hayan valorado el suelo no edificado por algo más de 27.000 euros y para el que ya cuenta con construcciones, la estimación se eleva a los 307.000 euros. Una cantidad a la que se suman otros factores hasta alcanzar el total de 354.000 euros.

Inmediaciones de la estación de Vila-real.

Inmediaciones de la estación de Vila-real. / Toni Losas

Una vez completada la documentación es el momento de que la misma se apruebe por el pleno de la corporación municipal y se habilite la consignación económica para hacer efectiva la adquisición de los terrenos.

Plazos y posibilidades

A preguntas de Mediterráneo, el alcalde de Vila-real, José Benlloch, explica que la consecución de esta primera superficie para acometer el paso inferior junto a la estación de tren puede completarse en un plazo de entre dos y cuatro meses, una vez se dé el visto bueno al expediente por parte del consistorio.

Y es que, tras esta aprobación inicial, el documento se expone al público y se notifica a los propietarios afectados para que puedan presentar alegaciones que, en unos días o semanas se resuelven.

Casas casi en ruinas en el entorno de la estación de Vila-real.

Casas casi en ruinas en el entorno de la estación de Vila-real. / Toni Losas

En cualquier caso, no se descarta que algunos o todos los dueños de los inmuebles a expropiar no estén de acuerdo con la tasación municipal y decidan acudir al Jurado Provincial de Expropiación, que puede tardar un año o más en resolver cada recurso.

Noticias relacionadas y más

En cualquier caso, Benlloch asegura que, una vez el Ayuntamiento satisfaga el precio tasado, puede procederse a la ocupación de los terrenos para acometer el proyecto que redactará Adif.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Árboles caídos y saneamiento de fachadas: los bomberos realizan 119 intervenciones en Castellón por el viento huracanado
  2. Empieza la retirada de amianto del antiguo restaurante en el solar del parque acuático de la Vall
  3. Indignación entre los despedidos de una azulejera de Castellón: no hay dinero para pagar las indemnizaciones
  4. Pregó de la Magdalena 2026: sin gafas de sol, ni vaqueros ni zapatillas y con bailes más cortos para agilizar la cabalgata
  5. Un pueblo de Castellón con 35 vecinos busca gestor para su único bar y el hostal y ofrece casa a estrenar por un precio simbólico: “es un chollo”
  6. Aviso para los usuarios del tren en Castellón: hay inconvenientes para el fin de semana
  7. Alexandra Pavel, de Benlloc al MIR: 'Estudié durante ocho meses, diez horas al día
  8. La cerámica de Castellón estudia transformar los lodos de la dana en materia prima para el sector

Vila-real asignará 354.000 € para expropiar casas casi en ruinas junto a la estación

Vila-real asignará 354.000 € para expropiar casas casi en ruinas junto a la estación

Happy yayos, una experiencia de ocio intergeneracional en Vila-real

Happy yayos, una experiencia de ocio intergeneracional en Vila-real

Fem Xulla resiste al viento y repite éxito en Vila-real

Fem Xulla resiste al viento y repite éxito en Vila-real

Vila-real incorpora un busto del farmacéutico Vicente Amorós Ripollés a su fondo museístico

Vila-real incorpora un busto del farmacéutico Vicente Amorós Ripollés a su fondo museístico

Deporte, magia, educación y seguridad se alían en un frente común en Vila-real contra el ‘bullying’

Deporte, magia, educación y seguridad se alían en un frente común en Vila-real contra el ‘bullying’

Vila-real incorpora al seu patrimoni 870 obres d’art de Vicente Llorens Poy, valorades en dos milions d'euros

Vila-real incorpora al seu patrimoni 870 obres d’art de Vicente Llorens Poy, valorades en dos milions d'euros

Luto en Vila-real por la muerte de Pepe Usó Font

Luto en Vila-real por la muerte de Pepe Usó Font

Lum verda a modificar el PGOU per a materialitzar el pas inferior de l'estació del tren

Lum verda a modificar el PGOU per a materialitzar el pas inferior de l'estació del tren
Tracking Pixel Contents