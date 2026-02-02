Vila-real y la UJI promueven la mediación policial con el séptimo curso de experto en este ámbito

Vila-real ha iniciado este lunes la séptima edición del curso de Experto en Mediación Policial, una formación especializada organizada por la Cátedra de Mediación Policial Ciutat de Vila-real de la Universitat Jaume I, que cuenta con la homologación del Instituto Valenciano de Seguridad Pública y Emergencias (Ivaspe) y una duración de 20 créditos universitarios.

El curso cuenta con una docena de personas inscritas, en su mayoría integrantes de cuerpos de policía local interesados en profundizar en la mediación como herramienta fundamental para la gestión de conflictos. Como inciden desde el consistorio, "esta formación avanzada refuerza el compromiso de Vila-real con la convivencia ciudadana, la prevención de conflictos y la resolución pacífica, dotando a los cuerpos policiales de recursos y habilidades que permiten una intervención más cercana, eficaz y humana".

Mejorar el servicio Público

El concejal de Seguridad Pública, Toni Marín, destaca que "Vila-real y su Policía Local apuestan claramente por la formación continua y especializada como pilar fundamental para mejorar el servicio público y la atención a la ciudadanía”. Y subraya que “la mediación policial es clave para resolver conflictos antes de que escalen, evitando en muchos casos que acaben en la vía judicial, con el beneficio que eso supone tanto para las personas implicadas como para el propio sistema”.

Asimismo, el edil hace hincapié en que este curso “reafirma a Vila-real como ciudad referente en mediación policial, gracias al trabajo conjunto entre el Ayuntamiento, la Universitat Jaume I y los profesionales de la seguridad”.

El jeve de la Policía Local, José Ramón Nieto; y el edil de Seguridad, Toni Marín, han entregado a quien fuera inspectora del cuerpo hasta su jubilación, Rosana Gallargo, la Medella de Oro de Mediación Policial. / Mediterráneo

En el marco del inicio del curso, también se ha aprovechado para entregar la entrega de la Medalla de Oro de Mediación Policial a la que fuera inspectora de la Policía Local de Vila-real hasta su jubilación, Rosana Gallardo, en reconocimiento a su trayectoria, dedicación e implicación profesional en el ámbito de la mediación. Gallardo no pudo recoger la distinción un acto celebrado recientemente en Teruel por lo que han sido el comisario principal jefe del cuerpo municipal de seguridad de Vila-real, José Ramón Nieto; y el concejal Marín quienes le han facilitado la medalla en cuestión, a la vez que han puesto en valor la aportación de Gallardo como "ejemplo y referente profesional" en este ámbito.