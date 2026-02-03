IA sí, pero con rigor: Vila-real celebra unas jornadas educativas sobre inteligencia artificial responsable

Impulsar el uso de la inteligencia artificial en el ámbito educativo, pero con rigor y en base a planteamientos éticos y exclusivamente pedagógicos. Este es el fundamento de la segunda edición de las jornadas que ya impulsó el pasado año el Ayuntamiento de Vila-real junto al colegio Fundación Flors, y a la que en esta ocasión se une la UNED.

Unas jornadas sobre el uso de la IA generativa que, esta vez, se desarrollarán el 20 y 21 de febrero y en dos escenarios distintos. Por un lado, se llevarán a cabo cuatro ponencias el primer día en la sede de la UNED en Vila-real; y, el segundo día se llevarán a cabo los talleres prácticos en las instalaciones de Fundación Flors.

Representantes del Ayuntamiento de Vila-real, del colegio Fundación Flors y de la UNED en Vila-real han presentado este martes las jornadas. / Mediterráneo

La propuesta, que podrá seguirse de manera presencial u on line, se dirige a docentes de todos los niveles, formadores y profesionales de la educación que deseen conocer mejor cómo utilizar la inteligencia artificial en su trabajo diario, con criterios pedagógicos y de manera responsable. La matrícula debe realizarse a través de la página web de la UNED en Vila-real.

Una realidad incuestionable

La edila de Educación, Anna Vicens, ha presentado este martes esta iniciativa, acompañada, entre otros del jefe de Estudios de Fundación Flors y uno de los impulsores de esta metodología, Ernesto Boixader; y del director de la UNED en Vila-real, Alejandro Ribes. “Estas jornadas responden a una realidad incuestionable, porque la inteligencia artificial ya forma parte de nuestro día a día y, por tanto, también debe ser abordada desde la educación, con formación, espíritu crítico y criterios éticos claros”.

Las ponencias y los talleres, al detalle El viernes, 20 de febrero se iniciará con tres ponencias centradas en la situación actual de la IA generativa en educación, sus posibilidades de futuro y los aspectos legales y éticos. La primera sesión correrá a cargo de María del Mar Sánchez Vera, doctora en Pedagogía y profesora titular de la Universidad de Murcia, especializada en tecnología educativa. A continuación intervendrá Ramon Besonías Román, profesor de Filosofía y formador en innovación, que hablará sobre cómo integrar la IA en metodologías activas. La jornada del viernes se completará con una sesión sobre legislación y uso responsable, a cargo de Susana Sorribes Membrado y José Manuel Frances Aloy, inspectores de Educación.

se iniciará con tres ponencias centradas en la situación actual de la IA generativa en educación, sus posibilidades de futuro y los aspectos legales y éticos. La primera sesión correrá a cargo de María del Mar Sánchez Vera, doctora en Pedagogía y profesora titular de la Universidad de Murcia, especializada en tecnología educativa. A continuación intervendrá Ramon Besonías Román, profesor de Filosofía y formador en innovación, que hablará sobre cómo integrar la IA en metodologías activas. La jornada del viernes se completará con una sesión sobre legislación y uso responsable, a cargo de Susana Sorribes Membrado y José Manuel Frances Aloy, inspectores de Educación. El sábado, 21 de febrero , estará dedicado a los talleres prácticos, con actividades pensadas para que los participantes puedan experimentar directamente los diferentes conceptos. Así, José Luis Miralles hablará sobre cómo crear aplicaciones; Ramón Besonías centrará su taller en como dar forma a asistentes personales; Tamara Llorens enseñará a realizar vídeos e imágenes con IA; y Cinta Gallén analizará los criterios de seguridad y ética en el uso de la inteligencia artificial.

, estará dedicado a los talleres prácticos, con actividades pensadas para que los participantes puedan experimentar directamente los diferentes conceptos. Así, José Luis Miralles hablará sobre cómo crear aplicaciones; Ramón Besonías centrará su taller en como dar forma a asistentes personales; Tamara Llorens enseñará a realizar vídeos e imágenes con IA; y Cinta Gallén analizará los criterios de seguridad y ética en el uso de la inteligencia artificial. La dirección de la jornada corresponde a Alejandro Ribes, pedagogo, orientador educativo y director de la UNED en Vila-real, quien ha destacado el valor práctico y actual de la propuesta formativa. Y ha recordado que, en cuanto a la inscripción para tomar parte en las jornadas, se ofrece matrícula gratuita sin certificado y matrícula con certificado por un precio de 10 euros. La formación tiene una duración total de nueve horas lectivas y Ribes ha incidido en que estas jornadas ofrecen "una oportunidad única para actualizar conocimientos, compartir experiencias y adquirir herramientas que se pueden aplicar de manera inmediata en el día a día educativo”.

Por su parte, Boixader anima al profesorado a participar de manera presencial, “porque los talleres están pensados como un espacio de trabajo colaborativo en el que compartir experiencias reales y experimentar directamente con las herramientas, resolviendo dudas y generando ideas aplicables al aula”. Y ha detallado la participación de expertos de prestigio en esta materia, como María del Mar Sánchez, Ramón Besonías, Susana Sorribes, José Manuel Francés, José Luis Miralles, Tamara Llorens y Cinta Gallén.