CRISIS EN EL SECTOR COMERCIAL

Persianas bajadas y calles vacías: el comercio de Vila-real lanza un grito de auxilio para no desaparecer

Ucovi impulsa una campaña en redes sociales, con una impactante imagen, para fomentar los hábitos de la ciudadanía y que compren en las tiendas de la ciudad

Cada vez son más los establecimientos, también la zona peatonal del centro de Vila-real, que echan el cierre.

Cada vez son más los establecimientos, también la zona peatonal del centro de Vila-real, que echan el cierre. / Josep Carda

Josep Carda

Vila-real

El pequeño y mediano comercio de Vila-real, el tradicional, esta sufriendo un importante fenómeno de cierre de establecimientos que obligan al sector a lanzar un SOS para concienciar a la ciudadanía de que es necesario comprar en los negocios locales porque, si desaparecen, “el pueblo también se muere”, afirman desde la Unió de Comerç de Vila-real (Ucovi).

Es por ello que la entidad, que reúne en la actualidad a unos 115 establecimientos vila-realenses, ha lanzado en las redes sociales una campaña que utiliza una imagen, creada por Clar Comunicació, en la que se recrea el cartel de la serie Stranger Things, de Netfix, que cuenta la historia de terror de un mundo paralelo. De esta manera, la imagen une a una fotografía actual de una ambientada calle comercial otra del mismo vial, pero oscuro y tenebroso, con el objetivo de denunciar la situación de crisis por la que atraviesa el comercio local.

Imagen de la campaña de Ucovi en redes sociales para fomentar el consumo en los comercios tradicionales de Vila-real.

Imagen de la campaña de Ucovi en redes sociales para fomentar el consumo en los comercios tradicionales de Vila-real. / Clar Comunicació

Como explica a Mediterráneo la secretaria de Ucovi, Tere Esteve, “la situación es difícil y muy complicada, aunque no viene de ahora”. Una situación que no solo es consecuencia del crecimiento de grandes centros comerciales muy cerca de Vila-real, sino también de los cambios de hábitos en el consumo. “Antes venía gente de otros municipios a comprar aquí y ahora ya no lo hacen”, explica Esteve.

Las cifras

Y es que, tan solo el pasado año, echó el cierre el 10% de los establecimientos asociados a Ucovi, lo que supone entre 10 y 15, únicamente en el 2025. Un porcentaje que, de alguna manera, se puede extrapolar al conjunto de la ciudad, si bien es cierto que también abren nuevos negocios, especialmente aquellos relacionados con la belleza y la salud.

La calle Sant Roc es uno de los viales del centro e Vila-real que más comercios mantiene cerrados en la actualidad.

La calle Sant Roc es uno de los viales del centro de Vila-real que más comercios mantiene cerrados en la actualidad. / Josep Carda

Especialmente sensible a esta problemática es el comercio existente en el centro de la ciudad. De hecho, en calles como la de Sant Roc, donde se ubica la sede de Ucovi, ya hay más persianas bajadas que negocios con actividad. Un cierre que también se viene dando en la calle Cova Santa y, aunque de manera más sutil, empieza a verse en otras vías peatonales como Colom y la Sang. Con todo, la calle Major Sant Jaume aguanta el envite de la crisis, probablemente, como consecuencia del gran flujo de personas que transitan por ella a diario.

Más medidas

Para combatir esta pérdida de comercios tradicionales en Vila-real, desde Ucovi reclaman más medidas a las administraciones, pero también una actualización de la gestión de los establecimientos, a la vez que piden a la ciudadanía que compren en la ciudad para salvar a un sector en horas bajas, a través de campañas en redes sociales que se dirigen a todos los sectores de la población y, en especial, a los más jóvenes.

Esteve considera que, como ejemplo, la última promoción de los Vilabons, que se desarrolló a finales del pasado año 2025 y a los que el Ayuntamiento destinó 200.000 euros, "ha supuesto una inyección brutal para el sector en Vila-real”, afirma Esteve, quien reclama más programas como este, aunque reconoce que “hay que hacer un diagnóstico de por qué en nuestro municipio, como también en Castelló, tenemos esta problemática y, una vez se tenga, estudiar y proponer medidas a corto, medio y largo plazo, para no acabar con nuestro entramado comercial”.

