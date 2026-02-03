El PP pide actuar de urgencia para reponer las piezas cerámicas rotas en la zona centro de Vila-real

Ana Mezquita, concejala del PP en el Ayuntamiento de Vila-real, reclama al equipo de gobierno liderado por el alcalde, José Benlloch, que actúe "de urgencia, para reponer las piezas cerámicas que se encuentran rotas en las calles de la zona centro desde hace meses".

La edila asegura que "varias personas han sufrido caídas por culpa del lamentable estado que presentan estas piezas cerámicas. Exigimos a PSOE y Compromís que se pongan a trabajar por repararlas, ya que las diversas peticiones realizadas por nuestro grupo en comisión informativa no han surtido efecto”.

"Falta de mantenimiento"

Mezquita señala que, "además del peligro evidente para las personas que pasean por el centro, la falta de mantenimiento y el estado de estas piezas da una pésima imagen para una ciudad que es referente en el sector cerámico y tampoco ayudan a que esta zona comercial sea atractiva, cómoda y accesible para los que apuestan por hacer las compras en el pequeño comercio de Vila-real”.

“Desgraciadamente, ni el mantenimiento de la ciudad ni la seguridad de los vila-realenses está entre las prioridades de Benlloch, a pesar de recaudar desde el pasado año más de cinco millones extra anuales por la nueva tasa de basuras implantada en nuestro municipio”, añade la edila del PP.