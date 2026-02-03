Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Concurso gigante citrícolaVirus en el campoBorrasca LeonardoRestaurante santuario BalmaCastellón Bib GourmandMulta ilegal
instagramlinkedin

MANTENIMIENTO URBANO

El PP pide actuar de urgencia para reponer las piezas cerámicas rotas en la zona centro de Vila-real

Los populares aseguran que han denunciado esta situación en varias comisiones informativas y que ya se han producido caídas de personas

Imagen facilitada por el PP de Vila-real de unas piezas cerámicas rotas en calles de centro de la ciudad.

Imagen facilitada por el PP de Vila-real de unas piezas cerámicas rotas en calles de centro de la ciudad. / Mediterráneo

Concha Marcos

Vila-real

Ana Mezquita, concejala del PP en el Ayuntamiento de Vila-real, reclama al equipo de gobierno liderado por el alcalde, José Benlloch, que actúe "de urgencia, para reponer las piezas cerámicas que se encuentran rotas en las calles de la zona centro desde hace meses".

La edila asegura que "varias personas han sufrido caídas por culpa del lamentable estado que presentan estas piezas cerámicas. Exigimos a PSOE y Compromís que se pongan a trabajar por repararlas, ya que las diversas peticiones realizadas por nuestro grupo en comisión informativa no han surtido efecto”.

"Falta de mantenimiento"

Mezquita señala que, "además del peligro evidente para las personas que pasean por el centro, la falta de mantenimiento y el estado de estas piezas da una pésima imagen para una ciudad que es referente en el sector cerámico y tampoco ayudan a que esta zona comercial sea atractiva, cómoda y accesible para los que apuestan por hacer las compras en el pequeño comercio de Vila-real”.

Noticias relacionadas y más

“Desgraciadamente, ni el mantenimiento de la ciudad ni la seguridad de los vila-realenses está entre las prioridades de Benlloch, a pesar de recaudar desde el pasado año más de cinco millones extra anuales por la nueva tasa de basuras implantada en nuestro municipio”, añade la edila del PP.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Luto en Castellón por Manuel, enfermero del Hospital General fallecido en accidente: 'Padre coraje y con un corazón enorme
  2. Un muerto y dos heridos graves tras chocar dos coches en la N-340 en Castelló
  3. Alerta en la citricultura: detectan las primeras naranjas de Egipto con residuos y fitosanitarios prohibidos
  4. 27 años al frente de un restaurante y un emblemático santuario de Castellón: la historia de José y Bea
  5. Concurso de acreedores de un gigante citrícola de Castellón: intervenidas las facultades de administración
  6. ¿Qué comen y beben Gerard Piqué y Clara Chía? Esto es lo que pidieron en los dos restaurantes de Castellón
  7. Los vendedores del Mercado Central de Castelló inician su traslado a su ubicación provisional
  8. Una pedanía de Castellón se sigue desplazando y nadie actúa: las grietas crecen ante la indignación vecinal

La Universitat Popular de Vila-real iniciará nuevo curso el 16 de febrero

La Universitat Popular de Vila-real iniciará nuevo curso el 16 de febrero

El PP pide actuar de urgencia para reponer las piezas cerámicas rotas en la zona centro de Vila-real

El PP pide actuar de urgencia para reponer las piezas cerámicas rotas en la zona centro de Vila-real

Vila-real reedita sus jornadas sobre el uso de la inteligencia artificial en la educación

Vila-real reedita sus jornadas sobre el uso de la inteligencia artificial en la educación

El comercio de Vila-real lanza un SOS ante el cierre de tiendas tradicionales en la ciudad

El comercio de Vila-real lanza un SOS ante el cierre de tiendas tradicionales en la ciudad

600 escolares de Vila-real plantan árboles en la Ciutat Esportiva Municipal

600 escolares de Vila-real plantan árboles en la Ciutat Esportiva Municipal

Adiós a los sabores de la emblemática Xurreria la Reina de Vila-real

Adiós a los sabores de la emblemática Xurreria la Reina de Vila-real

Vila-real y la UJI promueven la mediación policial con el séptimo curso de experto en este ámbito

Vila-real y la UJI promueven la mediación policial con el séptimo curso de experto en este ámbito

Vila-real asignará 354.000 € para expropiar casas casi en ruinas junto a la estación

Vila-real asignará 354.000 € para expropiar casas casi en ruinas junto a la estación
Tracking Pixel Contents