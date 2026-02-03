La Universitat Popular de Vila-real iniciará nuevo curso el 16 de febrero

La Universitat Popular de Vila-real iniciará el próximo 16 de febrero su 76ª campaña formativa, que se desarrollará hasta el 15 de mayo, con una oferta de cursos pensada para seguir promoviendo el aprendizaje a lo largo de la vida y ofrecer a la ciudadanía un espacio donde formarse, compartir intereses y participar activamente.

En estos momentos, el periodo de preinscripción y matrícula continúa abierto y finalizará este jueves, 5 de febrero, de manera que las personas interesadas todavía pueden presentar su solicitud. El trámite puede realizarse tanto de forma on line, a través de la sede electrónica del Ayuntamiento de Vila-real, como de manera presencial mediante el registro municipal.

Una vez cerrado el plazo, la comunicación de las personas admitidas se realizará entre el 4 y el 13 de febrero. La confirmación de matrícula y el pago podrá efectuarse del 6 al 13 de febrero mediante ingreso bancario. Desde la organización se recuerda que es importante abonar el importe exacto, ya que no se realizarán devoluciones.

Imagen del cartel anunciador de la 76ª campaña de la Universitat Popular de Vila-real. / Mediterráneo

Como es habitual, la Casa Mundina, situada en el número 39 de la calle Major Sant Jaume, es el punto de información y atención presencial de la Universitat Popular, en horario de 9.30 a 14.00 horas, y donde quien lo desee puede recibir información sobre los cursos y resolver dudas.

Novedades de actualidad

La 76ª campaña incorpora varias novedades que responden a los intereses actuales de la ciudadanía. Entre las nuevas propuestas destaca el curso de habilidades comunicativas y cómo hablar en público, pensado para mejorar la expresión oral y ganar seguridad a la hora de comunicarse en diferentes situaciones, tanto personales como profesionales.

También se ofrecen nuevos talleres vinculados a las tecnologías digitales, como inteligencia artificial, redes sociales y la plataforma Canva, de diseño gráfico y suite visual en línea, gratuita y muy intuitiva, con la intención de acercar estas herramientas al público general y facilitar su uso en el día a día.

Otra de las incorporaciones es el curso de valenciano C1, dirigido a personas que quieren reforzar o acreditar su nivel, así como talleres más prácticos y creativos como crochet, costura, fotografía o arteterapia, que combinan aprendizaje y expresión personal.

Iniciativas ya tradicionales

Además, se mantienen actividades que ya cuentan con buena acogida en ediciones anteriores, como el club de lectura, memoria, pintura, restauración de muebles, inglés y bailes latinos que permiten seguir trabajando habilidades culturales y cognitivas en un entorno participativo.

Desde el Ayuntamiento de Vila-real se recuerda que la Universitat Popular es un servicio municipal abierto a toda la ciudadanía, "que fomenta la formación continua, el envejecimiento activo y la participación social, y que se consolida año tras año como un espacio de encuentro y aprendizaje compartido".