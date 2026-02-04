Manuel Mata y Juan Bautista Amposta, pregonero y 'caperulla de l'any' de la Semana Santa de Vila-real

Cuando faltan seis semanas para que arranquen los actos incluidos en la programación de la Semana Santa de Vila-real, declarada Fiesta de Interés Turístico Autonómico desde el 2020, la Junta Central de la entidad que organiza todas las actividades relacionadas con la conmemoración de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo ha designado a quien será el pregonero de este año, un cargo que recae en Manuel Mata Pastor, decano del ilustre Colegio de Abogados de Castellón y vila-realense volcado, junto a su familia, en la Semana Santa de su ciudad, a través la Hermandad del Santo Sepulcro.

Manuel Mata, junto a los responsables de la Junta Central de Semana Santa. / Mediterráneo

Asimismo, la Junta Central también ha decidido nombrar como caperulla de l'any a Juan Bautista Amposta Zurita, quien desde el 2007 es integrante de esta organización. Además, es miembro activo de la Venerable Orden Tercera del Carmen y, desde hace 30 años, es el encargado de descubrir el rostro de la Virgen en la procesión del Encuentro, que tiene lugar el Domingo de Resurrección (Pascua).

Juan Bautista Amposta (segundo por la derecha) es el 'caperulla de l´any' de este 2026. / Mediterráneo

Los actos a celebrar

En concreto, los eventos de la programación de esta celebración religiosa en Vila-real arrancarán de forma oficial el próximo viernes, 20 de marzo, con el pregón que, en esta ocasión, se desarrollará en la capilla del Santísimo Cristo del Hospital. Pero, como preámbulo a este inició festivo, el 20 de febrero, a las 20.00 horas, la Junta Central de Semana Santa presentará en el Gran Casino la fotografía ganadora de la novena edición del concurso que se convoca para elegir la imagen que será la portada del programa de actos. Además, desde ese día quedarán expuestas en el mismo lugar las 16 fotografías que se han presentado este año al certamen.

Como de costumbre, el plato fuerte de la Semana Santa de Vila-real son las diferentes procesiones que se llevan a cabo en la ciudad, como son la infantil y juvenil (martes, 31 de marzo), la del Miércoles Santo (1 de abril), la del Silencio (medianoche del jueves, 2 de abril), la del Santo Entierro (viernes, 3 de abril) y la del Encuentro, con la que se conmemorará la resurrección de Jesucristo, el domingo de Pascua (5 de abril).