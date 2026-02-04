CRÍTICA POLÍTICA
El PP de Vila-real denuncia la demora del Ayuntamiento en pagar a los proveedores
El líder de los populares, Adrián Casabó, asegura que el ejecutivo ha cerrado el 2025 "adeudando varios millones a los proveedores del Ayuntamiento"
El portavoz del Partido Popular de Vila-real, Adrián Casabó, denuncia que el equipo de gobierno, liderado por José Benlloch, “haya cerrado el año 2025 adeudando varios millones de euros a proveedores del Ayuntamiento, lo que vuelve a poner de manifiesto la falta de planificación y el caos en la gestión económica de PSOE y Compromís”.
Para Casabó, “una de las mejores ayudas que pueden recibir las empresas locales y los autónomos de la administración es que se les pague en tiempo y forma, algo que en Vila-real desgraciadamente no ocurre, como ya hemos denunciado en reiteradas ocasiones”. Al respecto, el líder de los populares alerta de que “resulta lamentable que muchas pequeñas empresas ya no quieren trabajar para la administración local porque hacerlo pone en riesgo su viabilidad”.
Supervivencia en juego
El portavoz de los populares vila-realenses señala que “mientras la supervivencia de muchas pymes de Vila-real está en juego y el comercio de la ciudad se encuentra cada vez más debilitado, a Benlloch no le ha temblado el pulso para crujirles a impuestos, como así ha demostrado en el 2025 con la aplicación injusta de una tasa de basuras con la que recaudará más de 5 millones de euros extra cada año”.
- Concurso de acreedores de un gigante citrícola de Castellón: intervenidas las facultades de administración
- Alerta en la citricultura: detectan las primeras naranjas de Egipto con residuos y fitosanitarios prohibidos
- Luto en Castellón por Manuel, enfermero del Hospital General fallecido en accidente: 'Padre coraje y con un corazón enorme
- Esto cuesta comer en los mejores restaurantes de Castellón en relación calidad-precio según la Guía Michelin 2026
- La Orquesta Panorama vuelve a Castellón como plato fuerte de unas fiestas
- Novedades en la crisis de un gigante citrícola de Castellón: al menos 28 agricultores van a reclamar el pago de sumas abultadas
- Un parque multiaventura con tirolina, la apuesta de un pueblo de Castellón para atraer turismo activo y frenar la despoblación
- 27 años al frente de un restaurante y un emblemático santuario de Castellón: la historia de José y Bea