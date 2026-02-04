DÍA MUNDIAL
Vila-real alza la voz en favor de la investigación contra el cáncer
Alumnos del IES Broch i Llop se suman a la lectura del manifiesto para mejorar la atención y asistencia a los pacientes oncológicos
La ciudad de Vila-real ha alzado la voz en señal de apoyo a lar personas afectadas por cáncer y en sus familias, en el acto conmemorativo y reivindicativo del día mundial dedicado a esta enfermedad y con la mirada puesta en implicar a las diferentes administraciones en la financiación de la investigación para salvar a millones de personas y mejorar, en general, la vida de los pacientes oncológicos.
La plaza Major ha sido el lugar elegido para celebrar el acto central de esta jornada, organizado por el colectivo local de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) y en el que, en esta ocasión también ha participado alumnado del instituto Broch i LLop de la ciudad, además de un nutrido grupo de representantes municipales, encabezados por el alcalde, José Benlloch, y de entidades vila-realenses.
«La junta de l’AECC la integren dones i homes compromesos amb Vila-real»
Durante el acto, tanto el primer edil Benlloch como la presidenta de la AECC en Vila-real, Reme Herrero, han hecho especial hincapié en la importancia de la prevención y en la necesidad de continuar invirtiendo en investigación, como pilares fundamentales para aumentar el porcentaje de supervivencia entre los enfermos de cáncer.
Las metas a lograr
Los estudiantes del IES Broch i Llop también han actuado como lectores del manifiesto de este día mundial, en el que se ha incidido en contribuir "a integrar el bienestar psicológico y social, como un derecho estructural, inseparable del cuidado clínico a lo largo de todo el proceso asistencial, desde el diagnóstico hasta la supervivencia o los cuidados al final de la vida".
Asimismo, se reclaman acciones para "garantizar el derecho de cada persona a comprender su situación, tomar decisiones informadas sobre su salud y participar en el sistema que la atiende". Y también se insta a "mejorar todos aquellos elementos que determinan profundamente la experiencia de las personas, los tiempos, los circuitos, la burocracia, la intimidad o los espacios asistenciales".
