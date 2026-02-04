Vila-real cuelga el cartel de completo en solo 10 horas a un nuevo curso sobre patinetes

Nueva convocatoria de la Policía Local de Vila-real que ha arrasado entre la ciudadanía. Y es que, en tan solo 10 horas, el cuerpo municipal de seguridad ha tenido que colgar el cartel de Completo al nuevo curso sobre vehículos de movilidad personal (VMP), entre los que se incluyen los patinetes eléctricos, que se celebrará el próximo miércoles, 11 de febrero en la sala de formación de la jefatura de la Policía Local vila-realense.

De esta forma, más de 100 son las personas inscritas en este taller que organiza la Escuela de Formación de la Policía Local (Efopol) y que, en un tiempo récord, ha completado las plazas disponibles. Desde el cuerpo municipal de seguridad muestran la satisfacción por el "enorme interés que despierta este tipo de formación" y por el "rotundo éxito" logrado por Efopol en esta iniciativa para formar e informar sobre el uso de los patinetes eléctricos, así como de la normativa que los regula, tanto a nivel local como estatal.

Máxima actualidad

Y es que, esta materia, la de la creciente utilización de vehículos de movilidad personal es de "máxima actualidad, clave en la movilidad urbana y la seguridad vial en estos momentos". Desde el cuerpo agradecen la confianza depositada por la ciudadanía en este nuevo taller formativo.

No es la primera vez que la Policía Local de Vila-real lleva a cabo una iniciativa de estas características para educar en materia de patinetes eléctricos, pero sí que es la ocasión en la que se han agotado en menos tiempo las más de 100 plazas disponibles. Y es que el cuerpo vila-realense fue pionero, en noviembre del 2023, en la celebración de un primer curso básico al que podía asistir cualquier usuario de VMP, mayor de 14 años, y en el que abordaban cuestiones que ayudarán a mejorar la seguridad de los usuarios y de los ciudadanos en general.