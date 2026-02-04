Vila-real licitará "en días" el plan para poner fin al déficit de nichos en el cementerio municipal

El Ayuntamiento de Vila-real sacará a licitación del macroproyecto de construcción de nuevos nichos en el cementerio municipal "en días". Así lo ha asegurado a Mediterráneo el alcalde, José Benlloch, quien añade que se hará por la vía de urgencia, con el objetivo de iniciar y completar el proceso lo más pronto posible.

Se trata de un contrato que garantizará la creación de las sepulturas y columbarios necesarios para dejar atrás el déficit de estos elementos existente en el camposanto vila-realense. Y es que, en la actualidad, únicamente quedan disponibles totalmente libres siete nichos y 14 columbarios.

El Ayuntamiento ya ha renovado una parte de los nichos existentes en el perímetro antiguo del cementerio. / Josep Carda

No obstante, el propio Benlloch asegura que no existe riesgo alguno de quedarse sin espacios disponibles en el recinto funerario por cuanto, mientras se licita y adjudica el ambicioso proyecto con una inversión de medio millón de euros, se continúa con la rehabilitación de la parte antigua, de manera que se proporcionan sepulturas, básicamente por la caducidad de la concesión y que rondan los casi 300.

Necesidad imperiosa

Con todo, desde las dos empresas funerarias existentes en la ciudad se urge la creación de nuevos nichos, para dar cobertura a las necesidades de este tipo de servicio en Vila-real y, como apuntan, "para que no se repita la situación de falta de columbarios, que obligó a guardar las cenizas de sus familiares difuntos en sus casas durante casi un año".

Al respecto, la vicealcaldesa y concejala de Servicios Públicos, Maria Fajardo, incide en que "hay muchos de estos espacios que tienen la concesión caducada y que, en algunos casos, están incluso vacíos", lo que permitiría hacer uso de los mismos en caso de necesidad. Aun así, reconoce que la situación "es delicada", aunque incide en que hay mecanismos para dar una respuesta en caso de una emergencia.

De la ultima tanda de columbarios construidos en el camposanto vila-realense, quedan 14 en la actualidad. / Josep Carda

Asimismo el alcalde Benlloch plantea aprobar un crédito extraordinario de unos 100.000 euros para realizar uno o varios contratos-puente para habilitar medio centenar de nichos y otro medio centenar de columbarios que den cobertura a las necesidades de enterramientos que se puedan producir en los alrededor de siete u ocho meses que transcurrirán desde que salga a concurso el macrocontrato de medio millón de euros hasta que se completen las manzanas a realizar.

Las cifras del plan

En concreto, el proyecto en cuestión saldrá a concurso por un importe de 554.000 euros (IVA incluido) y contempla la ampliación de tres manzanas actuales, que generarán 144 unidades nuevas en la zona nueva del cementerio, así como la construcción de cuatro manzanas más, que sumarán otras 400 sepulturas.

Además, se rehabilitarán 83 columnas de nichos con contratos vencidos, es decir, aquellos que una vez finalizada la concesión de 100 años con que contaban con anterioridad a la nueva normativa del 2014, que rebaja este periodo a los 75 años, no han sido renovados. La operación generará en torno a otras 330 sepulturas. Y se contempla la creación de otros 10 panteones verticales y 325 columbarios.