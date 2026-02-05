ESDEVENIMENT SOCIALS
Missa i berenar de les ames de casa de Vila-real per a celebrar la festivitat de la patrona, Santa Àgueda
L'ofici religiós s'ha celebrat a la capella del Crist de l'Hospital i l'àpat gastronòmic a la seu de l'entitat, al Passeig de l'Estació
Un centenar llarg de dones, pertanyents a l’Associació d’Ames de Casa de Vila-real, han participat i gaudit aquest dijous de les activitats que l’entitat organitza per a celebrar la festivitat de Santa Àgueda, patrona d’aquest col·lectiu que a la ciutat compta amb més de 800 associades.
Com és habitual, les activitats han arrancat amb la tradicional missa a la capella episcopal dedicada al Santíssim Crist de l’Hospital, en la qual no ha faltat una àmplia representació de la corporació municipal, encapçalada per l’alcalde, José Benlloch.
La part més lúdica
Però la part més lúdica d’aquesta peculiar commemoració ha tingut lloc passades les 18.30 hores, quan les ames de casa i les autoritats s’han traslladat fins a la seu de l’entitat, al Passeig de l’Estació, on han gaudit d’un berenar, a base de xocolate calent, infusions i pastissos.
La celebració ha estat presidida en aquesta ocasió per la presidenta de les ames de casa, Amelia Guillamón, i tampoc han volgut perdre’s la cita diversos edils de la corporació municipal, a més de l’alcalde Benlloch, com ara Maria Fajardo, Miriam Caravaca, Noelia Samblás, Adrià Casabó, Ana Mezquita o Gema Ferreres.
