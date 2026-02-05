Oxígeno fiscal para el comercio local: Vila-real plantea una fuerte bonificación del IBI para paliar la crisis del sector

El Ayuntamiento de Vila-real trabaja en estos momentos para plantear una nueva propuesta que suponga reducir la carga impositiva que soportan los comercios tradicionales del municipio, con el objetivo de darles más oxígeno y evitar el goteo de cierres de establecimientos que, como también ocurre en otras ciudades del entorno.

Así lo ha adelantado a Mediterráneo el alcalde, José Benlloch, quien plantea una nueva bonificación al sector comercial, esta vez en el IBI, de manera similar a la que se aplicó durante la covid-19. Una medida que se enmarcaría en el nuevo plan en el que se estudia la situación del comercio en la ciudad y cuyas conclusiones permitirán abordar la problemática con mayor eficacia y con iniciativas a corto, medio y largo plazo.

En este sentido, dentro de las acciones a corto plazo, “una de las ideas es bonificar el IBI, como ya se hizo durante la pandemia, a determinados establecimientos”, señala el munícipe, quien indica que la reducción a aplicar sería de “un mínimo del 50%”.

De esta forma, de la rebaja en la factura del IBI se beneficiarían directamente los gestores de comercios y bares y restaurantes que son propietarios de los locales, mientras que en el caso de los que los tengan en alquiler, el dueño de los mismos deberá aplicar ese importe a la cuota que cobran a sus inquilinos.

La calle Sant Roc es uno de los viales céntricos que más acusa el cierre de tiendas en Vila-real. / Josep Carda

En cualquier caso, Benlloch matiza que la iniciativa se aplicará solamente a aquellos establecimientos con los epígrafes que más sufren la crisis del sector, como pueden ser los de ropa y complementos, descartando aquellos a los que no les afecta tanto la problemática que se arrastra desde hace años, como pueden ser los enfocados en la belleza y la salud, los únicos que tienen una tendencia alcista en cuanto al número de nuevas aperturas.

Otras iniciativas

Con todo, el alcalde incide en que desde el Ayuntamiento no se cesa en tomar acciones para favorecer las compras en las tiendas del municipio, como la última edición de los Vilabons, a los que el consistorio aportó 200.000 euros y que supusieron una inyección económica de en torno al medio millón para los establecimientos adheridos. Y a ello se suman otras campañas, como la que se han llevado a cabo en colaboración con el Villarreal CF.

Como informó el martes este periódico, el pequeño y mediano comercio de Vila-real, el tradicional, está sufriendo un importante fenómeno de cierre de establecimientos que ha obligado a la Unió de Comerç de Vila-real (Ucovi) a lanzar un SOS para concienciar a la ciudadanía de que es necesario comprar en los negocios locales porque, si desaparecen, “el pueblo también se muere”.

Es por ello que la entidad, que reúne en la actualidad a unos 115 establecimientos, ha puesto en marcha una campaña en redes sociales una que utiliza una imagen en la que se combinan dos fotografías, una de una calle comercial en activo y otra con una vía urbana sin tiendas, oscura y abandonada. El objetivo no es otro que el de denunciar la situación de crisis por la que atraviesa el comercio local.