OBRA PÚBLICA
El Termet de Vila-real guanya paisatge: Adeu a l'històric 'colomer', després de soterrar la línia elèctrica
L'antic transformador ubicat a l'extrem est de la pinada ja és història, després de dos anys de treballs per a suprimir 600 metres de traçat aeri del cablejat elèctric
La companyia Iberdrola, en col·laboració amb l’Ajuntament de Vila-real, ja ha conclòs els treballs destinats a soterrar un tram d’uns 600 metres de línia de mitja tensió en les proximitats del paratge del Termet, cosa que ha permés retirar el transformador que, conegut popularment com el colomer per la seua semblança amb una instal·lació de cria de coloms, es va ubicar en un extrem del pinar fa ja diverses dècades.
Les tasques s’han allargat durant quasi dos anys, després d’haver patit aturades temporals, primer per problemes tècnics derivats de la duresa del subsol de la zona, en no poder actuar la tuneladora que inicialment estava destinada a les obres; i també perquè ja es va establir en el seu moment que els treballs s’executarien per fases, amb la finalitat de causar les mínimes molèsties als veïns de l’àrea del Madrigal durant els mesos d’estiu.
D’aquesta manera, la companyia elèctrica ha invertit un total de 240.985 euros en el que es considera obra civil, és a dir, aquella que ha sigut necessària per a soterrar la línia de mitja tensió que es mantenia en paral·lel en l’últim tram del carrer Ermita; eliminar cinc torres elèctriques, algunes d’elles ubicades en finques privades de la zona residencial i en plena via pública, així com la demolició de l’antic centre de transformació del tipus colomer, que s’emplaçava en l’extrem est del pinar del Termet, i la seua substitució per un de nou prefabricat al costat de la vorera del carrer Ermita, més modern, segur i accessible.
Renovació i reforç del servei
Així mateix, i tal com assenyalen des del consistori, la intervenció ha inclòs la renovació i el reforç de les línies elèctriques que donen servei a les construccions de la partida Madrigal i de l’entorn del pinar, resolent problemes històrics de talls de subministrament i pics de tensió.
L’alcalde, José Benlloch, ha destacat que “aquesta és una aposta clara per la salut, la seguretat i el medi ambient, però també per la dignificació i protecció del Termet, un espai molt estimat per totes i tots els vila-realencs”. I subratlla que la retirada del cablejat aeri i de les torres elèctriques “redueix riscos, elimina impactes visuals i ambientals i contribueix a preservar un entorn natural de gran valor”.
Per la seua banda, el regidor de Territori, Emilio Obiol, recorda que es tracta “d’una actuació complexa, treballada durant anys, que dona resposta a una reivindicació històrica de la ciutat, com és l’eliminació del colomer i de les línies aèries que travessaven finques i zones habitades”.
Els treballs han inclòs la reposició del carril bici i la millora de l’entorn urbà afectat per les obres. Una vegada finalitzada l’actuació, també s’elimina l’anomenat efecte barraca, que limitava la construcció i l’ús de diverses parcel·les pròximes a les torres elèctriques.
Més actuacions
Aquesta actuació se suma a les realitzades pel consistori durant els últims anys, que inclouen tasques rutinàries de jardineria i manteniment, revisió i reforç de les lluminàries, recondicionament del Centre de Congressos El Molí; creació del circuit de running, del pas inferior per a salvar la carretera que divideix ambdues parts del paratge i d’un sport point, gimnàs a l’aire lliure; reforma de l’alberg Mare de Déu de Gràcia i de la piscina d’estiu; rehabilitació i millora del Museu etnològic i de la coveta de la Mare de Déu de Gràcia o la recuperació de la platja del Millars amb la retirada de les canyes, entre altres actuacions.
