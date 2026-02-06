ACTIVITATS ESPORTIVES
Dels sub-20 als +80: el Circuit de Carreres Populars de Vila-real demostra que l’esport no té edat
En les sis proves que es van celebrar l'any 2025 van participar 2.232 persones, 789 dones i 1.443 homes
El Servei Municipal d’Esports (SME) de Vila-real ha reconegut, en un acte celebrat a l’Auditori Municipal, l’esforç, la constància i el compromís de totes les persones que han fet possible el Circuit de Carreres Populars de l’any 2025: corredors i corredores, clubs, organitzadors i centenars de voluntaris.
El circuit 2025 ha sumat set proves, en les quals han participat 2.232 persones, 789 dones i 1.443 homes, que han recorregut els carrers de la ciutat al llarg de la temporada. D’aquestes, 156 atletes han aconseguit completar totes les curses, sumant un total de 36 quilòmetres, i s’han convertit en finishers del circuit. La gala ha posat en valor la diversitat d’edats i perfils del Circuit de Carreres Populars amb premis des de la categoria més jove, sub 20, fins a la més veterana, més de 80. El participant més jove reconegut ha sigut Manel Forner, mentre que el premi a la constància i l’exemple ha anat al corredor de més edat, Tomás Nebot, que supera els 80 anys i continua demostrant que l’esport no entén d’edats.
Homenatge als finishers
Un dels moments més emotius de la nit ha estat el reconeixement als finishers, esportistes que no han faltat a cap prova del circuit. Alguns d’ells han modificat compromisos personals, familiars o laborals per a poder estar presents en totes les curses, mostrant un nivell de compromís que va més enllà de la competició esportiva. Tots ells han rebut una medalla commemorativa i un obsequi com a símbol del seu esforç i superació personal.
Durant la gala també es s’han lliurat els premis per categories d’edat, tant en modalitat femenina com masculina, així com els trofeus als millors equips, que enguany han sigut el Club Tarongetes Vila-real en categoria femenina i el Club Triatló Vila-real en categoria masculina. La gala també ha servit per a jugar i les tres persones que han topetat un gomet entre els seients de l’Auditori han rebut un val per a ser soci de l’SME la propera temporada.
Paper dels organitzadors
La gala ha servit també per a reconéixer els organitzadors del circuit, posant rostre a les persones i entitats que treballen durant tot l’any perquè cada prova siga un èxit, així com per a presentar oficialment el Circuit de Carreres Populars de Vila-real 2026, amb les seues novetats, el calendari i el sistema d’inscripció única. La primera prova d’enguany serà la cursa de l’SME, el proper 22 de març.
Des del Servei Municipal d’Esports, encapçalat pel regidor Xus Madrigal, han destacat que l’objectiu del circuit és promoure l’activitat física saludable i convertir l’esport en un hàbit, un repte que, any rere any, Vila-real demostra que és possible gràcies a la implicació col·lectiva de tota la comunitat esportiva.
