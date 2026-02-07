Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

RENOVACIÓ D'INFRAESTRUCTURES

Materials ignífugs per a les butaques de l’Auditori de Vila-real: cinc empreses competeixen pel contracte

Un total de cinc empreses són les que, finalment, s’han presentat al procés de licitació per a renovar íntegrament la tapisseria dels 554 seients del recinte

El contracte per al qual s'han presentat cinc empreses inclou l'entapissat de nou de les 554 butaques de l'Auditori de Vila-real.

Josep Carda

Vila-real

Un total de cinc empreses són les que, finalment, s’han presentat al procés de licitació iniciat per l’Ajuntament de Vila-real per a renovar íntegrament la tapisseria de les 554 butaques de què disposa l’Auditori Municipal Músic Rafael Beltrán Moner, després de 31 anys d’ús pràcticament ininterromput.

El plec de condicions que regeix la contractació és clar i no dona lloc a altres interpretacions: les teles i altres materials que s’han d’utilitzar han de ser ignífugs. En aquest sentit, s’exigeix que, per exemple, el poliuretà que s’utilitze per al farciment dels seients siga resistent al foc. A més, les teles han de repel·lir les flames, en cas d’incendi, i s’haurà de col·locar entre l’escuma del farciment i les mateixes teles una barrera antifoc d’entre dos i cinc mil·límetres “per a evitar la propagació de les flames”. Tot això, sempre utilitzant materials que estiguen certificats d’acord amb la normativa europea.

Imatge de l'estat en el qual es troba una de les butaques ubicada en les primeres files de seients de l'Auditori de Vila-real.

L’import total de l’actuació ascendeix a 65.821 euros (IVA inclòs), i els treballs s’executaran durant el període de tancament de l’Auditori de Vila-real, que coincideix amb els mesos d'estiu, quan l’activitat es trasllada, en general, al paratge del Termet. L’objectiu és garantir la tranquil·litat necessària als operaris que duguen a terme la intervenció i que aquesta siga contínua i sense interrupcions. El termini d’execució serà de tres mesos, a partir de l’1 de juliol de 2026, amb data màxima i inamovible de finalització el 30 de setembre de 2026, quan arrancarà la nova campanya cultural de l’Auditori.

Altres millores

A més, tal com va explicar en el seu dia la vicealcaldessa i regidora de Cultura, Maria Fajardo, aprofitant el tancament temporal de l’Auditori també es duran a terme altres actuacions de manteniment i actualització de les instal·lacions, com ara la renovació del teló i millores en la microfonia i la il·luminació, així com de la sala de gravació o els banys.

"Mentre duren els treballs de l'entapissat de les butaques, es reforçarà la programació cultural a l’aire lliure, atés que Vila-real és una ciutat referent en teatre i arts de carrer”

Maria Fajardo

— Vicealcaldessa i regidora de Cultura de Vila-real

En aquest sentit, Fajardo explica que, mentre duren els treballs, “es reforçarà la programació cultural a l’aire lliure, atés que Vila-real és una ciutat referent en teatre i arts de carrer”. Una programació que se centrarà, com és habitual, en les activitats que solen emmarcar-se en la iniciativa Estiu al Termet, encara que no es descarten altres esdeveniments en diferents espais públics de la ciutat.

El plec de condicions estableix un període mínim de garantia de 10 anys per al nou entapissat i fixa com a criteris d’adjudicació automàtica l’oferta econòmica, l’ampliació del termini de garantia i la possible reducció del temps d’execució.

La vicealcaldessa Fajardo incideix que, amb aquesta inversió, l’Ajuntament de Vila-real “reafirma el seu compromís amb la conservació, modernització i qualitat de les infraestructures culturals, assegurant espais adequats tant per al públic com per als professionals que participen en la programació de l’Auditori Municipal”.

