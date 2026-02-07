RENOVACIÓ D'INFRAESTRUCTURES
Materials ignífugs per a les butaques de l’Auditori de Vila-real: cinc empreses competeixen pel contracte
Un total de cinc empreses són les que, finalment, s’han presentat al procés de licitació per a renovar íntegrament la tapisseria dels 554 seients del recinte
Un total de cinc empreses són les que, finalment, s’han presentat al procés de licitació iniciat per l’Ajuntament de Vila-real per a renovar íntegrament la tapisseria de les 554 butaques de què disposa l’Auditori Municipal Músic Rafael Beltrán Moner, després de 31 anys d’ús pràcticament ininterromput.
El plec de condicions que regeix la contractació és clar i no dona lloc a altres interpretacions: les teles i altres materials que s’han d’utilitzar han de ser ignífugs. En aquest sentit, s’exigeix que, per exemple, el poliuretà que s’utilitze per al farciment dels seients siga resistent al foc. A més, les teles han de repel·lir les flames, en cas d’incendi, i s’haurà de col·locar entre l’escuma del farciment i les mateixes teles una barrera antifoc d’entre dos i cinc mil·límetres “per a evitar la propagació de les flames”. Tot això, sempre utilitzant materials que estiguen certificats d’acord amb la normativa europea.
L’import total de l’actuació ascendeix a 65.821 euros (IVA inclòs), i els treballs s’executaran durant el període de tancament de l’Auditori de Vila-real, que coincideix amb els mesos d'estiu, quan l’activitat es trasllada, en general, al paratge del Termet. L’objectiu és garantir la tranquil·litat necessària als operaris que duguen a terme la intervenció i que aquesta siga contínua i sense interrupcions. El termini d’execució serà de tres mesos, a partir de l’1 de juliol de 2026, amb data màxima i inamovible de finalització el 30 de setembre de 2026, quan arrancarà la nova campanya cultural de l’Auditori.
Altres millores
A més, tal com va explicar en el seu dia la vicealcaldessa i regidora de Cultura, Maria Fajardo, aprofitant el tancament temporal de l’Auditori també es duran a terme altres actuacions de manteniment i actualització de les instal·lacions, com ara la renovació del teló i millores en la microfonia i la il·luminació, així com de la sala de gravació o els banys.
"Mentre duren els treballs de l'entapissat de les butaques, es reforçarà la programació cultural a l’aire lliure, atés que Vila-real és una ciutat referent en teatre i arts de carrer”
En aquest sentit, Fajardo explica que, mentre duren els treballs, “es reforçarà la programació cultural a l’aire lliure, atés que Vila-real és una ciutat referent en teatre i arts de carrer”. Una programació que se centrarà, com és habitual, en les activitats que solen emmarcar-se en la iniciativa Estiu al Termet, encara que no es descarten altres esdeveniments en diferents espais públics de la ciutat.
El plec de condicions estableix un període mínim de garantia de 10 anys per al nou entapissat i fixa com a criteris d’adjudicació automàtica l’oferta econòmica, l’ampliació del termini de garantia i la possible reducció del temps d’execució.
La vicealcaldessa Fajardo incideix que, amb aquesta inversió, l’Ajuntament de Vila-real “reafirma el seu compromís amb la conservació, modernització i qualitat de les infraestructures culturals, assegurant espais adequats tant per al públic com per als professionals que participen en la programació de l’Auditori Municipal”.
Suscríbete para seguir leyendo
- Juan José, agricultor: 'He pasado de ganar 40.000 euros a 650.000 euros al año gracias a este fruto seco
- Encuentran el cadáver de una persona flotando en la playa Sur de Peñíscola
- El pasado en la Vall del profesor denunciado en el IES Politècnic: 'Nos llama retrasados
- Fallece un conocido empresario de 76 años al ceder el techo de un taller en Vinaròs
- Jaque mate' a los atascos en la macrorrotonda de acceso a la AP-7: la ronda Oeste de Castelló y un nuevo vial lateral descongestionarán el tráfico
- Embarazada con 13 años: 7 años de prisión para el acusado en Castelló
- La Magdalena 2026 sonará a latino y urbano: así es la nueva canción de las fiestas de Castelló
- Movimientos en el comercio de Castelló por el traslado de una marca destacada en el centro