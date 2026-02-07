Fallece Jacinto Heredia, historiador y figura clave de la cultura de Vila-real
Vila-real pierde a uno de sus principales referentes intelectuales y a una figura profundamente vinculada a la divulgación de su historia
El profesor, historiador y exconcejal Jacinto Heredia Robres ha fallecido a los 78 años, según ha confirmado su familia.
Doctor en Historia del Arte por la Universitat Jaume I (UJI), Jacinto Heredia defendió una tesis doctoral dedicada al artista vila-realense Vicente Lloréns Poy, que fue calificada con Sobresaliente cum laude. Su formación académica incluía también la licenciatura en Geografía e Historia y en Filología Hispánica, además del título de Experto Universitario en Relaciones Institucionales y Protocolo.
Docente, escritor e investigador
Heredia desarrolló una extensa trayectoria profesional en el ámbito de la docencia, ejerciendo como profesor en el Instituto Francisco Tárrega de Vila-real, donde ejerció desde 1978 hasta su jubilación en 2008. Durante décadas combinó la enseñanza con la investigación y la divulgación cultural, convirtiéndose en una figura de referencia en el estudio de la historia local.
Como escritor e investigador, fue autor de numerosas publicaciones centradas en el patrimonio y la historia de Vila-real. Entre sus trabajos más recientes destaca el libro Breu història de Vila-real (2024), una obra de síntesis y divulgación que recoge la evolución histórica de la ciudad. Su producción intelectual fue reconocida también en el ámbito literario, al obtener la Flor Natural en los LVIII Jocs Florals de Nules.
Paso por la política
Comprometido también con la vida pública, ejerció como concejal de Cultura del Ayuntamiento de Vila-real entre 1983 y 1991, durante el mandato del alcalde Enrique Ayet (PSOE). Entre sus aportaciones institucionales destaca su papel como impulsor del hermanamiento entre Vila-real y la ciudad eslovaca de Michalovce, cuya corporación municipal le nombró Ciudadano de Honor en 2008.
En el ámbito simbólico y cultural, Jacinto Heredia fue el encargado de leer el texto fundacional de la ciudad durante la conmemoración del 750º aniversario de la Carta Pobla, documento cuya traducción del latín al valenciano realizó él mismo y que forma parte central de este acto institucional.
Con su fallecimiento, Vila-real pierde a uno de sus principales referentes intelectuales y a una figura profundamente vinculada a la divulgación y la defensa de su historia y su patrimonio cultural.
El velatorio se celebrará este sábado 7, a partir de las 16.00 horas, en el Tanatorio San José, y el funeral tendrá lugar el domingo 8, a las 16.00 horas, en la Iglesia Arciprestal Sant Jaume.
