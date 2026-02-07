La Xocolatada Rosariera llena la plaza Mayor de solidaridad en Vila-real

La plaza Mayor de Vila-real ha acogido este sábado por la mañana la XII Xocolatada Solidaria Rosariera, un encuentro organizado por la Asociación de Hijas de María del Rosario con un marcado carácter benéfico.

La actividad ha comenzado a partir de las 10.00 horas y ha reunido a vecinos y vecinas en torno al chocolate, en una cita ya consolidada en el calendario local que tiene como principal objetivo recaudar fondos para San Vicente de Paúl, entidad que desarrolla una importante labor social en la ciudad.

Una iniciativa con apoyo ciudadano y comercial

Como es habitual, la jornada ha incluido una rifa solidaria entre las personas participantes, gracias a la colaboración de diversas entidades y comercios locales. Esta implicación ha vuelto a poner de manifiesto el carácter participativo y social del encuentro, que año tras año suma apoyos en favor de una causa solidaria.