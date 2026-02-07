La Xocolatada Rosariera llena la plaza Mayor de solidaridad en Vila-real
La duodécima edición reúne a vecinos y vecinas para recaudar fondos destinados a la labor social de San Vicente de Paúl
La plaza Mayor de Vila-real ha acogido este sábado por la mañana la XII Xocolatada Solidaria Rosariera, un encuentro organizado por la Asociación de Hijas de María del Rosario con un marcado carácter benéfico.
La actividad ha comenzado a partir de las 10.00 horas y ha reunido a vecinos y vecinas en torno al chocolate, en una cita ya consolidada en el calendario local que tiene como principal objetivo recaudar fondos para San Vicente de Paúl, entidad que desarrolla una importante labor social en la ciudad.
Una iniciativa con apoyo ciudadano y comercial
Como es habitual, la jornada ha incluido una rifa solidaria entre las personas participantes, gracias a la colaboración de diversas entidades y comercios locales. Esta implicación ha vuelto a poner de manifiesto el carácter participativo y social del encuentro, que año tras año suma apoyos en favor de una causa solidaria.
Suscríbete para seguir leyendo
- Juan José, agricultor: 'He pasado de ganar 40.000 euros a 650.000 euros al año gracias a este fruto seco
- Encuentran el cadáver de una persona flotando en la playa Sur de Peñíscola
- El pasado en la Vall del profesor denunciado en el IES Politècnic: 'Nos llama retrasados
- Fallece un conocido empresario de 76 años al ceder el techo de un taller en Vinaròs
- Jaque mate' a los atascos en la macrorrotonda de acceso a la AP-7: la ronda Oeste de Castelló y un nuevo vial lateral descongestionarán el tráfico
- Embarazada con 13 años: 7 años de prisión para el acusado en Castelló
- La Magdalena 2026 sonará a latino y urbano: así es la nueva canción de las fiestas de Castelló
- Movimientos en el comercio de Castelló por el traslado de una marca destacada en el centro