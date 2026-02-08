Vila-real calienta motores: el primer toro de Sant Pasqual ya tiene nombre... ¿y fecha?

Faltan 97 días para que Vila-real empiece a vivir sus primeras fiestas patronales, las de Sant Pasqual, que se desarrollarán del 17 al 25 de mayo. Unos festejos que, este año, llegarán con importantes cambios en el calendario taurino, como adelantó Mediterráneo en su edición del pasado 20 de enero.

Y es que, esta vez, la coincidencia del primer sábado de las celebraciones sampascualinas con eventos tan vinculados a las peñas y a los vecinos en general, como es la ofrenda floral al patrón, el tradicional encierro que venía abriendo los actos taurinos se traslada a los festejos de septiembre, en honor a la Mare de Déu de Gràcia.

En cualquier caso, la propia Comissió del Bou, colectivo que forma parte de la Junta de Festes y que se encarga de la organización y desarrollos de los eventos taurinos, ya ha querido abrir boca y ha presentado en las redes sociales uno de los tres toros cerriles financiados con el presupuesto de fiestas que, cada año, aprueba el Ayuntamiento de Vila-real.

Se trata de Jugador, un astado de la ganadería de Guadajira, marcado con el número 27 y de guarismo 2. Este es un hierro extremeño, cuya finca se ubica en el municipio de Feria (Badajoz), que nació oficialmente en el 2014 con reses de La Martelilla, Marqués de Domecq, y de Domecq Díez en la línea de la ganadería El Torero.

Pese a que ya se ha anunciado este cerril para los próximos festejos de Sant Pasqual, la Comissió del Bou que preside Toni Sánchez todavía no ha decidido el orden de las exhibiciones taurinas que, pese a la coincidencia con la ofrenda de flores, se iniciarán el primer sábado de las celebraciones, 16 de mayo, aunque probablemente se adelantará la suelta de astados de la tarde para no coincidir, o hacerlo mínimamente, con el evento en honor al patrón que organiza la Comissió de Penyes.

Sorteo

Pero, el de la Comissió del Bou no es el único toro bravo que ya se ha adquirido para las celebraciones festivas de mayo aunque, cierto es que, incluso, aún no ha tenido lugar el sorteo que se realiza entre las asociaciones taurinas de la ciudad para repartir su participación en las fiestas de Sant Pasqual y de la Mare de Déu de Gràcia.

En este contexto, uno de los colectivos clásicos que patrocina un cerril para la cita de mayo es la asociación Bou de Sant Pasqual. Y también ellos ya han comprado el ejemplar que se exhibirá en las calles del amplio recinto de la vila.

Desde la propia entidad, confirmaron a este rotativo, que el morlaco que patrocinan es de la ya veterana ganadería jienense de Los Ronceles, un hierro con animales por los que corre la sangre de sus ancestros de Juan Pedro, Jandilla, Zalduendo, El Torreón, Buenavista, Daniel Ruiz y Algarra.

Nueve ejemplares

Como explica el presidente de la Comissió del Bou, Toni Sánchez, para mayo se dará suelta a nueve cerriles, de los que tres corren a cargo de la financiación municipal de las fiestas, dos los aporta la Comissió de Penyes; y otros cuatro los financian diferentes asociaciones taurinas vila-realenses.

Aún así, todavía quedan por conocer el nombre y las ganaderías de los restantes siete astados.