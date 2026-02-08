Vila-real prepara los actos del 150 aniversario de Carles Sarthou Carreres

Vila-real ha iniciado la coordinación de un programa cultural, educativo y divulgativo para conmemorar el 150 aniversario del nacimiento de Carles Sarthou Carreres, una efeméride que se celebrará el próximo mes de noviembre y que implicará a varios departamentos municipales y a entidades locales.

Con este objetivo, concejales y técnicos de los departamentos de Archivo, Cultura, Museos, Educación y Relaciones Institucionales han mantenido una primera reunión de trabajo para comenzar a coordinar las acciones conmemorativas previstas en torno a la figura de este destacado vila-realense.

Carles Sarthou Carreres fue un escritor prolífico, juez, fotógrafo y cronista de Xàtiva, además de una figura ilustre y reconocida de Vila-real. “Es un personaje destacado de nuestra ciudad, donde da nombre a un centro educativo público, a una asociación fotográfica y a una calle. Por este motivo, desde el Ayuntamiento hemos considerado necesario impulsar un programa de actividades que ponga en valor su figura y la acerque más a la ciudadanía con motivo de los 150 años de su nacimiento”, ha señalado la vicealcaldesa y concejala de Cultura, Maria Fajardo.

Un programa con vertiente educativa, cultural y divulgativa

La Concejalía de Relaciones Institucionales, encabezada por Diego A. Vila, será la encargada de establecer sinergias con el Ayuntamiento de Xàtiva, ciudad con la que Vila-real comparte la figura de Sarthou, con el objetivo de intercambiar documentación, fotografías y materiales originales que permitan enriquecer las actividades previstas.

Desde el área de Educación, que dirige Anna Vicens, se trabajará en la implicación de los centros escolares, especialmente del CEIP Carles Sarthou, cuyo himno “cuenta y narra quién era Carles Sarthou como personaje público”, ha explicado Fajardo. Además, se valora la elaboración de materiales didácticos para que el alumnado de Vila-real conozca la trayectoria y la importancia de este personaje ilustre, reforzando así el carácter educativo y divulgativo de la conmemoración.

Por su parte, los departamentos de Museos y Archivo, ambos bajo la responsabilidad de Santi Cortells, coordinarán la investigación y cesión de fondos documentales y fotográficos, procedentes tanto del Archivo Municipal como de otras instituciones, con el objetivo de organizar una exposición fotográfica y documental durante la semana coincidente con la fecha de nacimiento de Sarthou Carreres.

Paralelamente, el Departamento de Cultura, encabezado por Maria Fajardo, asumirá la coordinación general del programa y la planificación de actividades complementarias, como conferencias y charlas divulgativas con especialistas en la figura de Sarthou y su contexto histórico y cultural.

Para la conmemoración se invitará a colaborar a diferentes entidades locales, como la Asociación Fotográfica Carles Sarthou y la Associació Cultural Socarrats, así como a participar en iniciativas conjuntas con entidades de Xàtiva.

Además, el pistoletazo de salida del Año Sarthou tendrá lugar en el marco de las Fiestas Fundacionales de Vila-real, ya que la lectora de la Carta Pobla será una representante del colegio que lleva el nombre de este destacado vila-realense.