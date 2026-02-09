Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Entrevista Pablo HernándezPregoneros Magdalena 2026Cierre tienda SaleraUn Barça-Madrid de 'bous'Agenda de la semanaAspiradora 2 en 1
instagramlinkedin

INICIATIVES SOCIALS

Un cap de setmana de viatge de Vila-real a la solidaritat, de la mà de les rosarieres i l'ACCC

Les activitats celebrades han anat destinades a ajudar a famílies en risc d'exclusió i als malalts de càncer

La plaça Major de Vila-real ha acollit aquest cap de setmana una nova edició de la xocolatada solidària de les rosarieres.

La plaça Major de Vila-real ha acollit aquest cap de setmana una nova edició de la xocolatada solidària de les rosarieres. / Mediterráneo

Josep Carda

Vila-real

Vila-real ha fet aquest cap de setmana un autèntic viatge per la solidaritat. D'una banda, la plaça Major ha estat l’escenari de la dotzena edició de la xocolatada solidària que organitza l'Associació de Filles de Maria del Rosari. Una activitat que ha reunit a veïns i veïnes al voltant d'aquest dolç calentet, a travès d'una iniciativa que té com a objectiu principal recaptar fons per a una organització benèfica, en aquesta ocasió la seu local de les Conferències de Sant Vicent de Paül, que atén nombroses famílies en risc d'exclusió social.

L'alcalde de Vila-real, José Benlloch, i altres regidors vila-realencs van assistir a la xocolatada organitzada per l'Associació de Filles de Maria del Rosari.

L'alcalde de Vila-real, José Benlloch, i altres regidors vila-realencs van assistir a la xocolatada organitzada per l'Associació de Filles de Maria del Rosari. / Mediterráneo

La trobada, a la qual van assistir diferents regidors de la corporació municipals, entre ells l'alcalde José Benlloch, va incloure una rifa entre les persones participants de diversos regals aportats per un bon grapat d'empreses i comerços vila-realencs que, d'aquesta manera, han aportat el seu granet de sorra a aquesta iniciativa de les rosarieres.

Música amb amor

I, d'altra banda, l'Auditori Municipal Músic Rafael Beltran Moner ha sigut el lloc triat per l'Associació Castelló Contra el Càncer (ACCC) perquè el Centre Cultural La Marina, sota la direcció d’Isabel Rubí, i juntament amb Espaiescenic Dansa Teatre, dirigit per Isabella Ruiz i JuanRa Castillo, i el cantant de cançó espanyola JuanRa Castillo, oferiren la gala Pasos Solidarios de balls flamencs i dansa clàssica.

L'Auditori Municipal de Vila-real va estar l'escenari de la gala solidària per a recaptar fons per a l'Associació Castelló Contra el Càncer.

L'Auditori Municipal de Vila-real va estar l'escenari de la gala solidària per a recaptar fons per a l'Associació Castelló Contra el Càncer. / Mediterráneo

Per tant, l'esdeveniment va tindre una finalitat benèfica, ja que la recaptació obtinguda es destinarà a l’Associació Castelló contra el Càncer per al desenvolupament del projecte de prevenció del càncer de pell, que s’iniciarà el pròxim mes de març als centres de Vila-real i Onda.

Noticias relacionadas y más

El projecte es durà a terme amb la col·laboració de l’Institut Dermatològic del doctor Gabriel Serrano, de València, i comptarà amb la participació de la doctora Eva Daza, metgessa i dermatòloga, encarregada de les actuacions previstes.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

Tracking Pixel Contents