Cierra un gigante y llegan nuevos nombres: el 'boom' de supermercados en la zona sur de Vila-real

La actividad comercial y de servicios en el acceso sur de Vila-real y, por extensión, en el extremo suroeste del casco urbano y en el acceso sur, no cesa. Y es que, el cierre del supermercado de Mercadona en la avenida Pius XII que, durante décadas fue decisivo en el área del barrio del Hospital, ha provocado una reacción en cadena en cuanto a la apertura de otros supers que, aunque más pequeños en tamaño, buscan suplir, en todo o en parte, la necesidad de oferta de este tipo de establecimientos.

En concreto, ya abierto el de la cadena Coviran en la misma avenida. Un establecimiento que, como avanzó Mediterráneo, es el primero de esta cadena que se implanta no solo en Vila-real sino también en la provincia de Castellón. Además, se trata de una tienda que, de salida, ofrece un amplio horario de atención a los clientes: De lunes a domingo y de 7.00 a 23.00 horas.

El supermercado de la cadena Unide se ubicará en la esquina de la avenida Pius XII y la calle Ponent Baix. / Josep Carda

Por otro lado, el vacío dejado por Mercadona ha convertido el barrio del Hospital en un polo de atracción para otras compañías de ese mismo sector. No en vano, a escasos cinco metros se anuncia ya en la puerta la próxima apertura de otro súper, en este caso, de la cadena Unide que, por otra parte, también podría ser el primero en tierras castellonenses.

Unide es una cooperativa de profesionales y empresas detallistas que, desde hace 12 años, opera en asociación con el Grupo Ifa y cuenta con un total de 577 tiendas en toda España. Ahora, la intención es abrir “en breve” su establecimiento en la esquina de la avenida Pius XII con la calle Ponent Baix, ofreciendo el servicio a este populoso barrio de Vila-real.

Clausura y reapertura

Por otra parte, otro de los cierres sonados de este tipo de medianos establecimientos comerciales es el del Cash Domestic, ubicado en la avenida Itàlia, en el recinto del espacio Vila-real Center. Una cadena que también contaba con otra tienda en la Vall d’Uixó y que, finalmente, también cerró sus puertas recientemente.

El Cash Domestic del espacio comercial Vila-real Center podría tener relevo en breve. / Josep Carda

Con todo, según ha podido saber este rotativo, todo indica que la clausura de este supermercado será temporal, por cuanto se postula su reapertura, aunque bajo otra denominación, completando nuevamente el panorama y la oferta comercial de la zona sur del municipio.

Más novedades

Y no acaban aquí las novedades, porque una tienda, también ubicada en la avenida Pius XII de Vila-real acaba de cambiar de nombre y ya forma parte de la cadena Sqrups, de supermercados outlet, que ya supera el centenar de locales repartidos por toda la geografía española.

En definitiva, la avenida Pius XII suma, o sumará en breve, la presencia de cuatro supers en los últimos 400 metros hasta llegar a la avenida Itàlia, ya que a los ya existentes de Sqrubs, Coviran y un BonÀrea se añadirá en pocas semanas otro de la cooperativa Unide.