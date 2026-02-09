FESTIVAL CULTURAL
Vila-real Negra es consolida i amplia horitzons en la novena edició del festival
Una dotzena de les 60 activitats que es desenvoluparan en la província, se celebrarán a aquesta ciutat
Vila-real acull aquest mes de febrer la novena edició de Vila-real Negra, una cita cultural consolidada dins del festival Castelló Negre, que enguany celebra la seua 17a edició amb més de 60 activitats repartides per diferents municipis de la província. Vila-real serà seu de 12 d’aquestes activitats, reforçant el seu pes específic dins del conjunt de la iniciativa i, més enllà del lliurament de premis del concurs provincial de relats curts per a secundària, inclou per primera vegada altres tres activitats obertes a la ciutadania.
La regidora de Cultura i vicealcaldessa, Maria Fajardo, agraeix “la confiança que l’organització del festival Castelló Negre continua dipositant en Vila-real un any més”, alhora que valora “el camí recorregut per Vila-real Negra, que en la seua novena edició podem afirmar que és ja una seu plenament consolidada”.
A més, destaca “la tasca del Departament de Cultura, la implicació de les biblioteques municipals, dels centres educatius i de totes les entitats col·laboradores”, així com la participació del Club de Lecturas Púrpura, que acollirà una conferència especial amb la jutgessa i escriptora Graziella Moreno per a la cloenda del cicle el 27 de febrer (19.00 hores), un acte que se celebrarà al restaurant El Casino i que servirà de tret d’eixida d’altra de les propostes culturals amb solera a la localitat, el Real Jazz.
Activitats obertes
Una de les principals novetats d’aquesta edició és que, per primera vegada, Vila-real Negra incorpora activitats obertes al públic en general, gràcies a la col·laboració del restaurant El Casino. “Volem ampliar l’abast del festival a tota la ciutadania i fer que aquestes propostes participatives es consoliden en els pròxims anys, perquè quan la gent participa de la vida cultural del poble, la sent com a pròpia”, assenyala la vicealcaldessa.
Concurs juvenil de relats de gènere negre
Un altre dels actes destacats de la iniciativa Vila-real Negre, dins el Festival Castelló Negre, serà el lliurament de premis del concurs juvenil de relats de gènere negre, que tindrà lloc a Vila-real, una cita ja consolidada dins del festival.
El concurs està obert a l’alumnat dels instituts de tota la província, amb relats en valencià, castellà o anglès, i reconeix tant el talent literari com la creativitat dels joves, amb premis que fomenten també el comerç local.
La coordinadora de Castelló Negre, Patricia Artero, destaca que els instituts de Vila-real són dels més participatius i que l'any 2025 van rebre prop de 300 treballs, xifra que enguany espera que puga superar-se, ja que la participació augmenta cada any.
En aquest sentit, el públic podrà assistir a dues presentacions literàries obertes: Marta Robles, que presentarà el seu llibre Amada Carlota, dijous, 19 a les 19.00 hores; i Pablo Rivero, que donarà a conéixer la seua novel·la La canguro, el dimecres 25, també a les 19.00 hores.
Presència d'autors
Vila-real Negra manté com a eix fonamental el cicle de literatura negra per a joves, amb la participació activa de huit centres educatius del municipi, molts dels quals repeteixen edició rere edició. “És una experiència que els nostres joves gaudeixen moltíssim i que recorden amb estima amb el pas dels anys”, explica Fajardo, que posa l’accent en el contacte directe entre autors i alumnat com una eina clau per fomentar la lectura, el pensament crític i el coneixement dels subgèneres de la novel·la negra.
En aquesta edició, ha explicat la coordinadora del festival a Vila-real, Perica la literaria, participaran autors i autores locals i estatals com Javier Alandes, Laura Manzanera, Marcos Nieto, Marta Martín, Jordi Colonques, Marta Robles, Myriam Imedio, Jose Sanchis i Rosana Andreu.
“Estem molt contentes i orgulloses del treball fet i de la il·lusió amb què s’ha organitzat aquesta edició”, conclou la regidora Fajardo, “perquè Vila-real Negra no només és un festival literari, sinó una aposta per la cultura, l’educació i la participació de la ciutadania”.
