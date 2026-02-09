SEXUALITAT ENTRE ELS JOVES
Vila-real programa una doble xarrada de Marina Marroquí sobre educació afectivosexual per a joves i famílies
L'educadora social i referent en prevenció de la violència de gènere parlarà per a 700 alumnes pel matí, mentre que a la vesprada hi haurà una xarrada oberta al públic
La regidoria d’Igualtat de l’Ajuntament de Vila-real ha programat per a aquest dimarts, 10 de febrer, una doble xarrada a càrrec de Marina Marroquí, educadora social i referent estatal en la prevenció de la violència de gènere i l’educació afectivosexual, amb una àmplia trajectòria en l’àmbit educatiu i de sensibilització amb adolescents, famílies i professionals.
La programació d’aquesta activitat s’emmarca en la planificació anual de l’Escola d’Igualtat, que articula la seua acció al voltant d’una temàtica específica cada mes. En aquest sentit, el mes de febrer, tradicionalment associat a l’amor romàntic, esdevé una oportunitat clau per a abordar de manera crítica els models de relació que es transmeten socialment, especialment entre la població adolescent, etapa vital en què es comencen a configurar hàbits, creences i rols de gènere vinculats a les relacions afectives.
Així doncs, la regidoria d’Igualtat ha considerat "fonamental" dedicar aquest mes a la reflexió sobre l’amor romàntic i les seues conseqüències, atés que molts dels mites associats a aquest model poden derivar en relacions desiguals, rols de gènere rígids i, en els casos més greus, en situacions de violència masclista si no s’identifiquen i es desmunten a temps.
Experta en adolescència
Per això, s’ha apostat per la figura de Marina Marroquí, experta en adolescència i educació afectivosexual, com una veu autoritzada i propera capaç d’oferir eines preventives tant a la joventut com a les famílies, reforçant així el compromís municipal amb una educació basada en la igualtat, el respecte i la prevenció de les violències.
Pel matí, Marroquí impartirà una xarrada al Centre de Congressos a la qual està prevista l’assistència de 700 alumnes de secundària, una activitat que respon a una petició formulada pels coordinadors i coordinadores d’igualtat i convivència dels instituts del municipi.
“Aquestes trobades són un espai d’escolta activa fonamental, perquè ens permeten programar accions en simptonia amb les inquietuds reals dels centres educatius i de l’alumnat. Amb això, la xarrada de Marina Marroquí va ser una demanda sorgida d’aquests encontres i això demostra la importància de construir les polítiques públiques d’igualtat des del diàleg i el treball conjunt”
Aquesta proposta va sorgir en una de les reunions que, a l’inici i al final de cada curs, mantenen aquests responsables educatius amb la regidora d’Igualtat i vicealcaldessa, Maria Fajardo, i el personal tècnic de la Regidoria, amb l’objectiu d’avaluar les accions desenvolupades i proposar noves activitats adaptades a les necessitats reals dels centres.
Fajardo ha destacat que “aquestes trobades són un espai d’escolta activa fonamental, perquè ens permeten programar accions en simptonia amb les inquietuds reals dels centres educatius i de l’alumnat”. En aquest sentit, la regidora ha subratllat que “la xarrada de Marina Marroquí va ser una demanda sorgida d’aquests encontres i això demostra la importància de construir les polítiques públiques d’igualtat des del diàleg i el treball conjunt”.
Sessió de la vesprada
Per la vesprada, a les 18.00 hores, Marina Marroquí oferirà la ponència oberta al públic Com construir una educació afectivosexual més enllà del porno, que tindrà lloc a la sala d’actes de la Fundació Caixa Rural. Aquesta xarrada està oberta a tot el públic, especialment per a progenitors o tutors que sovint manifesten dificultats a l’hora d’abordar aquest tipus de qüestions amb els joves.
“Parlar de sexualitat, relacions i afectivitat en l’adolescència és una necessitat social, però també un repte”, ha assenyalat Fajardo. “Per això és tan important fer-ho des del rigor, l’experiència i la professionalitat d’algú com Marina Marroquí, que sap connectar amb la joventut i també oferir eines a les famílies per trencar tabús, mites i silencis”.
La vicealcaldessa ha remarcat que “és un tema que interessa tant a la pròpia joventut com als adults que els acompanyen, i des de les institucions tenim la responsabilitat d’oferir espais segurs de reflexió i aprenentatge que contribuïsquen a construir relacions més sanes, igualitàries i respectuoses”.
