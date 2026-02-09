Vila-real retoma la actividad en Igualdad y cuelga el 'sold out' en los talleres programados

La Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Vila-real ha iniciado ya los talleres programados para este trimestre, con una respuesta muy positiva por parte de las participantes. La matrícula ha sido todo un éxito, con todos los talleres prácticamente completos e, incluso, con mujeres que se han quedado sin plaza.

Desde la Concejalía se ha valorado muy positivamente esta acogida, que confirma la buena aceptación de una oferta que ya en la edición anterior registró una elevada demanda y con mujeres en lista de espera. “Precisamente por este motivo, este año se han aplicado criterios específicos de matrícula, con el objetivo de garantizar que los talleres lleguen al mayor número posible de mujeres del municipio”, detalla la edila del área, Maria Fajardo.

En este sentido, se ha priorizado la participación de mujeres empadronadas en Vila-real y se ha limitado la inscripción a un máximo de dos talleres por persona, una medida que ha permitido ampliar el alcance de la iniciativa. “Nos encontramos ante un éxito rotundo. Estas medidas nos han ayudado a llegar a más mujeres y a repartir mejor las oportunidades de participación”, señala la responsable de Igualdad, que añade que esta situación “no se había dado nunca con esta intensidad”, y que la elevada demanda demuestra la necesidad y el interés que despiertan estos espacios formativos y de encuentro.

Siete propuestas

Los talleres impulsados por la Concejalía de la Mujer —un total de 7 divididos en tres áreas—, explica Fajardo, están pensados específicamente para las mujeres de Vila-real, con el objetivo de fomentar la creación de redes de apoyo, reforzar la solidaridad entre mujeres, hacer comunidad y contribuir al bienestar personal y colectivo.

“Lo que nos interesa es que las mujeres de Vila-real construyan grupos, hagan pueblo y que todo esto tenga un impacto positivo en su calidad de vida”, ha concluido la concejala y vicealcaldesa.