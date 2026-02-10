CELEBRACIÓN POPULAR
Charanga, pasacalle y discomóvil: así será el Carnaval de Vila-real 2026
El pasacalle arrancará desde la calle Bayarri a las 18.00 horas y finalizará en la avenida Grècia con una discomóvil
Vila-real calienta motores para celebrar una nueva edición del Carnaval. Será el próximo sábado, 21 de febrero cuando, un año más, peñistas y vecinos en general salgan a la calle para disfrutar de una programación pensada, como apuntan desde el Ayuntamiento, para "fomentar la participación, el ambiente festivo y la convivencia en las calles de la ciudad".
La jornada empezará a las 17.30 horas con la concentración de participantes en la calle Bayarri, que estará amenizada por una charanga, para dar ambiente y animar a los asistentes a disfrutar de la fiesta. A las 18.00 horas, arrancará el pasacalle que recorrerá varias vías urbanas hasta llegar a la avenida Grècia, donde tendrá lugar una discomóvil para poner el punto final a la celebración.
Diversión, creatividad y buen ambiente
La edila de Fiestas, Miriam Caravaca, hace hincapié en que “el Carnaval es una fiesta muy esperada que, año tras año, consigue sacar la ciudadanía a la calle con ganas de diversión, creatividad y buen ambiente”. Caravaca aprovecha para agradecer la colaboración de las discotecas Fatal y Mom, "que han contribuido a hacer posible esta celebración".
Finalmente, la concejala anima a toda la ciudadanía a "participar, a salir disfrazada y a disfrutar de una tarde festiva pensada para todas las edades, especialmente la gente más joven, con una propuesta de ocio adecuada a sus gustos sin salir de la ciudad".
- Inditex cierra una de sus tiendas del centro comercial Salera de Castellón
- De Kabul a Vila-real: dos hermanos afganos resucitan un horno tradicional
- Un pueblo de Castellón propone un Barça-Madrid de 'bous al carrer'
- Pablo Hernández, después del triunfo del Castellón ante el Real Valladolid: 'Hemos hecho un partido muy serio
- Tiempo en Castellón: En alerta en una semana marcada por la inestabilidad
- Los conciertos de la Magdalena 2026: artistas, fechas y horarios
- El centro comercial Salera de Castellón confirma el regreso de una gran marca de moda
- CD Castellón | Entrevista a Pablo Hernández: «El ascenso no nos tiene que obsesionar. Tarde o temprano llegará»