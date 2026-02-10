Charanga, pasacalle y discomóvil: así será el Carnaval de Vila-real 2026

Vila-real calienta motores para celebrar una nueva edición del Carnaval. Será el próximo sábado, 21 de febrero cuando, un año más, peñistas y vecinos en general salgan a la calle para disfrutar de una programación pensada, como apuntan desde el Ayuntamiento, para "fomentar la participación, el ambiente festivo y la convivencia en las calles de la ciudad".

La jornada empezará a las 17.30 horas con la concentración de participantes en la calle Bayarri, que estará amenizada por una charanga, para dar ambiente y animar a los asistentes a disfrutar de la fiesta. A las 18.00 horas, arrancará el pasacalle que recorrerá varias vías urbanas hasta llegar a la avenida Grècia, donde tendrá lugar una discomóvil para poner el punto final a la celebración.

Imagen del cartel anunciador del Carnaval de Vila-real del 2026. / Mediterráneo

Diversión, creatividad y buen ambiente

La edila de Fiestas, Miriam Caravaca, hace hincapié en que “el Carnaval es una fiesta muy esperada que, año tras año, consigue sacar la ciudadanía a la calle con ganas de diversión, creatividad y buen ambiente”. Caravaca aprovecha para agradecer la colaboración de las discotecas Fatal y Mom, "que han contribuido a hacer posible esta celebración".

Finalmente, la concejala anima a toda la ciudadanía a "participar, a salir disfrazada y a disfrutar de una tarde festiva pensada para todas las edades, especialmente la gente más joven, con una propuesta de ocio adecuada a sus gustos sin salir de la ciudad".