“Vengo a contaros lo que nadie os ha contado”: Marina Marroquí habla claro en Vila-real del machismo ante alumnos de ESO

Hablar del machismo sin tapujos y de tú a tú interactuando con algo más de 700 alumnos de ESO de colegios e institutos de Vila-real. Eso es lo que ha hecho este martes en el Centre de Congressos, Fires i Trobades la conocida y mediática educadora social Marina Marroquí, especialista en violencia de género y autora de los libros Eso no es Amor: 30 retos para trabajar la igualdad y Eso no es sexo: ¡Otra educación afectivo-sexual es urgente!.

Marroquí ha hablado a los jóvenes utilizando o acercándose al máximo al lenguaje habitual entre el colectivo de adolescentes. Y lo ha hecho de cara, preguntando a su público estudiantil sobre algunas cuestiones, con el objetivo de destripar los orígenes del machismo y su evolución para llegar a una meta: acabar con la normalización de conductas que son la base de la violencia de género.

Marina Marroquí frente a la pantalla en la que ha resumido los estereotipos machistas de la mujer y el hombre. / Manolo Nebot

En esta sesión han tomado parte estudiante de tercero de Educación Secundaria de los centros Fundación Flors, Nuestra Señora de la Consolación, Bisbe Pont, Virgen del Carmen, IES Broch i Llop, IES Francesc Tàrrega, IES Miralcamp y Colegio Santa María.

La educadora ha asegurado, dirigiéndose especialmente a las chicas, que “vosotras sois la primera generación de mujeres nacidas en una España en libertad”, a la vez que ha aseverado que el machismo “es la raíz de todas las violencias que existen en esta sociedad”, no solo las que se ejercen contra las mujeres sino también aquellas que tienen como víctimas a otros colectivos, como los migrantes o las personas LGTBI.

Conductas y estereotipos

“Vengo a hablaros como nadie os ha hablado y a contaros lo que nadie os ha contado”, ha dicho. Y así lo ha hecho. Con el vocabulario habitual en la juventud, incluidas algunas palabrotas, y analizando los ámbitos en los que se mueven. En este sentido, ha iniciado su lectura de la presencia de conductas y estereotipos machistas desde la infancia. Para ello, ha hecho un análisis crítico de películas tan conocidas de Disney como La bella durmiente o La Sirenita, pero también de los videojuegos existentes en la actualidad, algunos de ellos que incitan a normalizar entre la juventud, e incluso desde la infancia, conductas como la prostitución femenina, los malos tratos o las violaciones.

Marroquí hecho un repaso durante dos horas y media de los factores que marcan una sociedad en la que, también entre las féminas, el machismo sigue siendo una de las cuestiones en las que debe continuar trabajándose para lograr, paso a paso, la igualdad, el respeto y la estabilidad afectivo-sexual de todas las personas.