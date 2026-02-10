El PP de Vila-real critica que aún no se hayan iniciado las obras antiinundaciones en Molí Nou

Jaume Llorens, concejal del PP en el Ayuntamiento de Vila-real, critica "la inacción del equipo de gobierno", liderado por el alcalde, José Benlloch, porque "después de siete meses ha sido incapaz de iniciar las obras antiinundaciones en el entorno de la calle Riu y en la zona de Molí Nou”.

El edil popular incide en que el consistorio "tiene concedida la ayuda económica de la Generalitat, a través del Instituto Valenciano de la Competitividad Empresarial (Ivace), desde julio, de casi 350.000 euros”. “A pesar de que licitaron en octubre y se formalizó el contrato el 2 de diciembre, teniendo la primera fase de los trabajos con un plazo de ejecución de cinco meses, estamos ya a mediados de febrero y todavía no se ha llevado a cabo ninguna obra en un lugar con serios problemas de inundaciones cuando llueve, como resultó evidente en la última dana de diciembre”, añade.

Quejas reiteradas

Para Llorens, "queda bastante claro que este no es un tema que preocupe a Benlloch, a pesar de que tanto los empresarios de esta zona industrial como los vecinos se han quejado en reiteradas ocasiones y han exigido una solución que el equipo de gobierno del PSOE y Compromís sigue sin aportar, a pesar de contar con los recursos necesarios para ello”.

“El alcalde debería centrarse más en la seguridad y en el bienestar de los vila-realenses y menos en recaudar, como ha demostrado con la aplicación injusta de la tasa de basuras, que no han repercutido en ninguna mejora ni avance para los vecinos”, concluye el concejal del PP.