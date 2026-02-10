Vila-real cierra un litigio de casi tres años con la Generalitat: 800.000 euros finalmente abonados por el Gran Casino y el Teatre Tagoba

El Ayuntamiento de Vila-real y la Generalitat Valenciana han puesto punto y final a un largo litigio que tiene su origen en mayo del 2023, cuando desde la institución autonómica se decidió retirar una subvención al consistorio de 755.000 euros para rehabilitar una parte del Gran Casino y del Teatre Tagoba, concedida previamente en el 2018 y cuando las obras ya habían concluido.

Y es que, como ha anunciado el alcalde, Jose Benlloch, el Consell ya ha hecho efectivo el pago de la aportación autonómica para el emblemático edificio de la calle Major Sant Jaume, por un importe de 233.679 euros, después de que en julio del pasado ejercicio del 2025 el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) fallara a favor del consistorio vila-realense, ante la demanda impulsada por la retirada e impago de la subvención.

Imagen de enero del 2020, con las obras de recuperación del Gran Casino de Vila-real ya en marcha. / GABRIEL UTIEL BLANCO

Este importe era el último que quedaba por realizar por parte de la Generalitat, en cumplimiento del fallo judicial relativo a la rehabilitación de parte del Gran Casino, después de que el pasado mes de diciembre ya se hiciera efectivo el abono del importe correspondiente a la ayuda concedida para el Teatre Tagoba.

Acudir a los tribunales

En reiteradas ocasiones, el alcalde Benlloch alertó a las autoridades autonómicas --primero las del anterior gobierno del Botànic, cuya Dirección General de Administración Local abrió expediente para no pagar ambas subvenciones; y posteriormente con el expresidente popular Carlos Mazón al frente, “que tampoco atendieron nuestra reclamación”-- de que acudiría a los tribunales para que el Consell cumpliera con el compromiso adoptado. Finalmente, tuvo que ser el TSJCV el que, siete meses atrás, determinara la responsabilidad de la institución autonómica e instara a esta a abonar los cerca de 800.000 euros adeudados al Ayuntamiento de Vila-real por las obras efectuadas en ambos inmuebles y financiadas en gran parte con fondos europeos.

Aun así, el consistorio se vio obligado a reclamar, el pasado 23 de diciembre, la ejecución de la sentencia del Alto Tribunal valenciano referida al Gran Casino para que el Gobierno autonómico, ahora liderado por Juanfran Pérez Llorca, también del PP, pagara el importe de 233.679 euros de la ayuda europea.

El Gran Casino es un edificio histórico protegido situado en la calle Major Sant Jaume de Vila-real y construido a principios del siglo XX, que fue adquirido por el Ayuntamiento en el 2015, por un importe de 2.050.000 euros, que se abonaron en cuatro anualidades. Es parte del patrimonio cultural de la ciudad y, junto con el Teatre Tagoba, ha sido objeto de un ambicioso proyecto de rehabilitación para recuperar su uso social, cultural y administrativo. Aun así, el Gran Casino todavía tiene que acometer más fases para completar íntegramente su restauración.