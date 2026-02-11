TROBADA D'ESCOLA VALENCIANA I L'AVANT FEST
La Fúmiga, El Diluvi, gegants i milers de persones: així serà la gran festa pel valencià a Vila-real
L'esdeveniment festiu i reivindicatiu tindrà lloc dissabte, 18 d'abril, i els escenaris principals seran la plaça Major i el parc de la Maiorasga
Vila-real es transformarà el pròxim 18 d’abril (dissabte) en l'epicentre de la cultura, la llengua i la música en valencià amb la celebració conjunta de la Festa per la Llengua de les Trobades d’Escola Valenciana al matí i el festival Avant Fest a la vesprada. Serà, com asseguren des de l'organització, en tota una "declaració col·lectiva de compromís amb el valencià i amb una cultura viva, oberta i compartida".
Tota la programació d'aquest esdeveniment ha estat presentada aquest dimecres pels regidors de Normalització Lingüística i Relacions Institucionals, Santi Cortells i Diego Vila, així com per representants de l'organització. El regidor Cortells ha explicat que la plaça Major serà l’escenari central d’una festa que, per tercera vegada, tindrà Vila-real com a seu, després de les edicions de 2010 i 2015. “Aquesta trajectòria consolida el municipi com a referent dins del moviment de les Trobades i com una ciutat compromesa amb la promoció i la normalització del valencià”, ha indicat Cortells, qui recorda que la Festa per la Llengua "forma part del projecte col·lectiu impulsat per Escola Valenciana des de finals dels anys vuitanta i que cada any mobilitza milers de persones arreu del País Valencià".
Cercavila inaugural
La programació arrancarà a les 10.30 hores amb la cercavila inaugural a càrrec del Trull, la Colla Gegantera de Vila-real i Botafocs. A les 11.00 hores serà el torn del balls tradicionals amb el grup de danses La Puríssima, i a les 11.15 hores tindrà lloc l’acte institucional, amb parlaments i el lliurament dels premis del concurs de dibuix i logotip de la Festa.
Al llarg del matí hi haurà tallers, jocs infantils i activitats familiars, així com una emissió especial en directe de Ràdio Espai Jove des de la plaça Major. Cortells ha agraït especialment la implicació d’Óscar Parra, que forma part d’aquesta ràdio, pel “compromís altruista” que farà possible el taller de ràdio. A les 12.00 hores, el concert de Canta Canalla i la interpretació conjunta de la cançó de les Trobades amb alumnat dels centres educatius de Vila-real marcaran un dels moments més emotius de la jornada. La festa continuarà amb la Conlloga Muixeranga de Castelló i el Correbars de cloenda amb la xaranga Vakalenta.
La celebració del dia 18 d’abril continuarà al parc de la Majorasga amb la segona edició de l’Avant Fest, que reforça l’aposta de Vila-real per la música en valencià i la consolida com a ciutat de festivals. Fernando Sánchez, d’Último Pasillo, ha explicat que, des de les 17.00 hores i fins a la mitjanit se succeiran propostes amb un cartell que inclou grups de primer nivell com La Fúmiga --que oferirà un dels seus últims concerts de gira a la província de Castelló--, El Diluvi, Malifeta, Abril i els conjunts locals Apologia i Maloa Brothers. El festival està pensat com una proposta familiar, amb espais adaptats per a xiquets i xiquetes i facilitats perquè puguen gaudir-lo persones de totes les edats. En aquest sentit, hi haurà una zona reservada per a famílies dins del recinte de concerts i també s’habilitarà un espai amb foodtrucks.
Activitats durant tot el més d'abril
Amb tot, Cortells ha destacat que la Festa per la Llengua tindrà activitats durant tot el mes d’abril. “La Festa per la Llengua no és només una celebració, és una declaració de principis des d’una ciutat que, una vegada més, mostra la seua aposta pel valencià, la confiança en l’educació i l’entesa de la llengua de la llengua com a eina de cohesió, cultura i futur”, ha destacat el regidor.
Per la seua banda, Toni Porcar, voluntari d’Escola Valenciana, ha explicat que “la Festa per la Llengua o Trobades d'Escola Valenciana, com es coneix ara, és el nostre programa més important i forma part del nostre ADN des del principi. Reuneix al voltant de 200.000 persones entre alumnat, professorat i famílies arreu del País Valencià i a les comarques de la Plana Alta, la Plana Baixa i l'Alcalatén es reuneixen tots els anys prop de 15.000 persones”.
I el regidor de Relacions Institucionals, Diego Vila, ha destacat que “la coincidència de la Festa per la Llengua i l’Avant Fest en una mateixa jornada reforça la imatge de Vila-real com a ciutat compromesa amb la cultura, la música i la llengua pròpia, capaç d’acollir grans esdeveniments i d’impulsar iniciatives que combinen educació, participació i espectacle”. Amb aquesta combinació de festa educativa al matí i gran esdeveniment musical a la vesprada, Vila-real proposa una jornada completa “del matí a la nit” en què el valencià serà protagonista de l’espai públic, la cultura i la convivència.
