PATRIMONI LOCAL
Gegantona Caterineta: 4.700 euros més per a la nova figura de la Colla Gegantera de Vila-real
És la recaptació per la venda del calendari solidari que cada any edita la Fundació Caixa Rural Vila-real
La Fundació Caixa Rural Vila-real ha tancat amb èxit la seua tradicional campanya del calendari solidari 2026, aconseguint recaptar un total de 4.731 euros, els quals s'han lliurat a la Colla Gegantera de la ciutat per a finançar la creació d'una nova geganta, Caterineta. Aquesta iniciativa ha tornat a demostrar el compromís dels veïns i, de manera molt especial, dels socis de l’entitat amb les causes socials i culturals del municipi.
Cal recordar que la Colla Gegantera de Vila-real va estar l'organització beneficiària de la tercera edició del premi Generant Valors. L’acte de lliurament del xec ha comptat amb la presència de Sonia Sánchez, presidenta de la Fundació Caixa Rural; Carlos Chiva, president de la Colla Gegantera; Miriam Caravaca, regidora de Tradicions; i Juan José Ortells, president de la Cooperativa, institucions que han col·laborat estretament en l’edició d’este calendari dedicat al patrimoni musical local.
Projecte guanyador
El projecte guanyador de Generant Valors, denominat Gegantona Caterineta, té com a objectiu principal enriquir la tradició festiva de Vila-real. Gràcies a aquesta dotació econòmica, l’associació podrà incorporar una nova integrant a la seua família de gegants. No obstant això, la seua finalitat última és pedagògica: servir com a eina per a donar a conéixer la història i les tradicions locals als xiquets i xiquetes de la ciutat.
"Aquest import és el resultat directe de la solidaritat de la ciutadania que, a través de l’adquisició del calendari contribuïx activament a mantindre viu el teixit associatiu i cultural de Vila-real”, ha explicat Sonia Sánchez.
El lliurament d’aquesta recaptació s’emmarca en l’estratègia de la Fundació Caixa Rural Vila-real d’actuar com a suport i pont constant de la societat civil. Actualment, l’entitat col·labora amb més d’un centenar d’associacions locals mitjançant subvencions, cessió d’espais i patrocinis.
"El nostre objectiu és que este acte anual no siga només una ajuda econòmica, sinó un punt de trobada que done visibilitat a la tasca incansable que realitzen les associacions per a millorar Vila-real", ha conclòs Sánchez.
