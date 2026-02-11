Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

CRÍTICA POLÍTICA

El PP reclama al Govern central "els 11,3 milions que deu a Vila-real"

El portaveu popular, Adrián Casabó, assegura que l'aportació de l'Estat no es correspon a l'increment de l'aportació que proporciona la ciutat

El portaveu del PP en l'Ajuntament de Vila-real, Adrián Casabó, en una de les seues intervencions en les sessions plenàries.

El portaveu del PP en l'Ajuntament de Vila-real, Adrián Casabó, en una de les seues intervencions en les sessions plenàries. / Mediterráneo

Concha Marcos

Vila-real

El portaveu del Partit Popular de Vila-real, Adrián Casabó, insta l'alcalde socialista, José Benlloch, a “actuar primer com a alcalde i no com a candidat del PSOE i exigir a Sánchez els 11,3 milions que el Govern d'Espanya deu a Vila-real”. “Els ajuntaments som la institució més pròxima als veïns i necessitem que arriben els recursos necessaris d'altres administracions, per això no entenem aquest posicionament partidista de Benlloch”, apunta.

Per al líder dels populars vila-realencs, "en els últims anys Vila-real ha incrementat la seua població en més de 2.000 veïns i la recaptació de l'Estat també s'ha incrementat en més d'un 50%, no obstant això, la quantitat que rebem no s'ha igualat a eixe augment de recaptació ni a l'increment poblacional”. “Simplement demanem que a Vila-real arriben els recursos que mereix la ciutat i que els corresponen als nostres veïns, ni més ni menys”, afig.

Prioritats

“Lamentablement Benlloch ha deixat molt clar que per a ell Vila-real no és el primer i sí que ho són els interessos del PSOE, com va demostrar ahir en una roda de premsa l'únic objectiu de la qual era defensar les polítiques de Pedro Sánchez, al costat dels alcaldes socialistes de l'Alcora i de la Vall d'Uixó”, assenyala Casabó.

El PP de Vila-real critica que aún no se hayan iniciado las obras antiinundaciones en Molí Nou

Per al portaveu del PP, “Benlloch ha demostrat ser un bon aprenent de Sánchez, com així ho ha corroborat amb l'aplicació de manera injusta de la taxa d'escombraries amb la qual recapta cada any més de 5 milions d'euros extra. I, mentre els vila-realencs paguem cada vegada més pels nostres impostos, els serveis que rebem són cada vegada pitjors”. “És més que evident que amb els socialistes en el govern, Vila-real continua deixant passar el tren de les oportunitats”, conclou Casabó.

