CRÍTICA POLÍTICA
El PP reclama al Govern central "els 11,3 milions que deu a Vila-real"
El portaveu popular, Adrián Casabó, assegura que l'aportació de l'Estat no es correspon a l'increment de l'aportació que proporciona la ciutat
El portaveu del Partit Popular de Vila-real, Adrián Casabó, insta l'alcalde socialista, José Benlloch, a “actuar primer com a alcalde i no com a candidat del PSOE i exigir a Sánchez els 11,3 milions que el Govern d'Espanya deu a Vila-real”. “Els ajuntaments som la institució més pròxima als veïns i necessitem que arriben els recursos necessaris d'altres administracions, per això no entenem aquest posicionament partidista de Benlloch”, apunta.
Per al líder dels populars vila-realencs, "en els últims anys Vila-real ha incrementat la seua població en més de 2.000 veïns i la recaptació de l'Estat també s'ha incrementat en més d'un 50%, no obstant això, la quantitat que rebem no s'ha igualat a eixe augment de recaptació ni a l'increment poblacional”. “Simplement demanem que a Vila-real arriben els recursos que mereix la ciutat i que els corresponen als nostres veïns, ni més ni menys”, afig.
Prioritats
“Lamentablement Benlloch ha deixat molt clar que per a ell Vila-real no és el primer i sí que ho són els interessos del PSOE, com va demostrar ahir en una roda de premsa l'únic objectiu de la qual era defensar les polítiques de Pedro Sánchez, al costat dels alcaldes socialistes de l'Alcora i de la Vall d'Uixó”, assenyala Casabó.
El PP de Vila-real critica que aún no se hayan iniciado las obras antiinundaciones en Molí Nou
Per al portaveu del PP, “Benlloch ha demostrat ser un bon aprenent de Sánchez, com així ho ha corroborat amb l'aplicació de manera injusta de la taxa d'escombraries amb la qual recapta cada any més de 5 milions d'euros extra. I, mentre els vila-realencs paguem cada vegada més pels nostres impostos, els serveis que rebem són cada vegada pitjors”. “És més que evident que amb els socialistes en el govern, Vila-real continua deixant passar el tren de les oportunitats”, conclou Casabó.
- Los conciertos de la Magdalena 2026: artistas, fechas y horarios
- Rosa Vicente, 57 años: 'Me duele en el alma cerrar la tienda. Echaré de menos a mi clientela
- El centro comercial Salera de Castellón confirma el regreso de una gran marca de moda
- Aemet anuncia un cambio radical en el tiempo de Castellón
- Inditex cierra una de sus tiendas del centro comercial Salera de Castellón
- Terremoto de magnitud 2.9 en el interior Castellón: los bomberos activan un seguimiento ante posible daños
- Tiempo en Castellón: En alerta en una semana marcada por la inestabilidad
- Una nueva franquicia que llega a Almassora busca trabajadores: ya hay más de 1.700 inscritos para ocho vacantes