¿Tienes patinete eléctrico? Vila-real forma a policías de España ante nuevas multas de hasta 800 euros

La Policía Local de Vila-real vuelve a ser pionera en la formación de agentes de los cuerpos de seguridad y en un ámbito que, en los últimos años, ha experimentado un importante crecimiento: el del uso de los vehículos de movilidad personal (VMP) que, en su mayoría, se refieren a los patinetes eléctricos.

Un total de 120 policías de toda la Comunitat Valenciana, así como de ciudades y municipios de Cataluña y Aragón, se han sumado al nuevo curso celebrado este miércoles y organizado por la Escuela de Formación Policial vila-realense, cuyas plazas se agotaron en tan solo 10 horas desde que se abriera el plazo para inscribirse en la iniciativa.

El agente Francisco Javier Martínez, integrante de la Unidad de Atestados de la Policía Local de Vila-real y especializado en vehículos de movilidad personal, ha sido el encargado de impartir la clase magistral, en la que, básicamente, se ha incidido en las últimas novedades normativas, ya vigentes y que, entre otras cosas, obligan a los usuarios de patinetes eléctricos a registrar sus vehículos en la DGT; colocar una placa identificativa; y disponer de un seguro de responsabilidad civil obligatorio.

Un joven circula sobre un patinete eléctrico por la calle Comte Albay de Vila-real. / Toni Losas

Uno de los objetivos del curso ha sido disipar cualquier duda en la interpretación de la normativa. De ahí, el interés suscitado por más de 100 agentes por ampliar su formación para aplicar, de una forma adecuada, la legislación que rige el uso de los VMP.

Las novedades

El intendente de la Policía Local de Vila-real, Ramón Martínez, ha explicado a Mediterráneo que, la pionera iniciativa vila-realense, “ha repasado los tipos de vehículos de movilidad personal, los modelos existentes en el mercado y sus características técnicas, aunque se ha hecho especial hincapié en tres nuevos aspectos de la normativa que regula el uso de estos dispositivos”.

Gráfico con algunos de los novedosos conceptos que ya están vigor en la normativa de uso de vehículos de movilidad personal. / Mediterráneo

Al respecto, Martínez recuerda que “a partir de ya mismo es obligatorio inscribir el vehículo en el registro habilitado por la DGT, así como, posteriormente y con el certificado que se emite, encargar la placa identificativa en un centro autorizado y colocarla en la parte trasera del patinete”. En este sentido, el intendente alerta de que este tipo de matrículas para VMP tienen que expedirse en aquellos lugares certificados por la Dirección General de Tráfico, de manera que no son válidas aquellas que se adquieran en otros foros, como puede ser por Internet”. El incumplimiento de cualquiera de estos conceptos puede acarrear multas de hasta 800 euros.

Y, además de todo ello, también ha entrado en vigor la obligatoriedad de contar con un seguro de responsabilidad civil que, al menos, cubra daños personales por importe de 6,45 millones de euros y los daños materiales por no menos de 1,3 millones”. En este punto, usuarios de este tipo de transporte unipersonal advierten que no todas las aseguradoras realizan este tipo de contratos y que, las pocas que ya los ofrecen, barajan unos precios anuales que oscilan entre los 60 y los 100 euros.

Dispositivos certificados y casi caducados

Asimismo, Martínez incide en el hecho que, desde enero del 2024 todos los patinetes eléctricos que se ponen a la venta tienen que estar certificados, lo que les permite circular si cumplen con todos los requisitos de registro, matriculación y seguro obligatorio.

Sin embargo, el intendente advierte de que aquellos dispositivos no certificados y que se vendieron antes de enero del 2024 tienen fecha de caducidad. En este caso, sigue siendo obligatorio su registro en la DGT y la obtención de la placa, pero no así el seguro. Con todo, a partir del 22 de enero del 2027 ya no podrán circular y sus propietarios tendrán que darlos de baja en el registro, de manera similar al procedimiento que se efectúa con otros vehículos.

La jornada ha contado con la presencia del concejal de Seguridad Pública y Emergencias, Toni Marín, quien ha dado la bienvenida a los asistentes y ha destacado “el compromiso del consistorio y del cuerpo policial con la formación continua y la adaptación a las nuevas realidades de la movilidad urbana”. “Los VMP, especialmente los conocidos patinetes eléctricos, son alternativas de movilidad sostenible con un uso creciente entre la ciudadanía, por eso es importante que los agentes conozcan la normativa de forma actualizada”, ha señalado el edil, a la vez que ha incidido en “la importancia de contar en Vila-real con expertos en este tipo materias que sirven de referente para personal de otros municipios”.