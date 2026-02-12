Llega el tardeo solidario de la Juventud Carmelita de Vila-real, antesala de su desfile a favor de Mozambique

La Juventud Carmelita (JuCar) de Vila-real celebra este sábado, 14 de febrero, la tercera edición de su tardeo solidario, una iniciativa que se erige como la antesala de su tradicional desfile, previsto para el 14 de marzo, y que, un año más, tendrá lugar en el Centre de Congressos, Fires i Trobades. Ambas actividades tienen por objetivo recaudar fondos a beneficio de la organización Karit Solidarios por la Paz, vinculada al movimiento carmelita, para financiar el proyecto que la oenegé lleva a cabo en el distrito de Matutuine, en la provincia mozambiqueña de Maputo, dirigido a a asegurar el acceso a una atención y educación de calidad de niños y niñas de familias en situación de vulnerabilidad.

En concreto, el proyecto que abandera Karit busca impulsar la construcción y la consolidación de una escuela infantil en una zona con graves carencias educativas y sociales. La acción, con una inversión prevista de 35.800 euros para este ejercicio 2026, está orientada de manera especial a atender a la infancia y a las mujeres, fomentando la educación, la nutrición, los hábitos de higiene y la alfabetización femenina

La iniciativa está abierta a toda la ciudadanía

De esta manera, la finalidad de este tardeo solidario, que se desarrollará desde la 17.00 a las 21.00 horas en el patio del colegio Virgen de Carmen, es doble: por un lado, sumar fondos para el proyecto en Mozambique y, por otro, ampliar la participación más allá del entorno habitual de familiares y participantes del desfile, abriendo la iniciativa a la juventud y a la sociedad vila-realense en general.

Imagen del cartel anunciador del tardeo solidario que la Juventud Carmelita de Vila-real celebra este sábado. / Mediterráneo

El edil de Juventud de Vila-real, Javier López, ha incidido en que "es fundamental apoyar propuestas como esta, que nacen de la sociedad civil y demuestran que la juventud está comprometida con causas solidarias. No se trata solo de ocio, sino de un ocio con conciencia, con valores y con impacto real en la vida de muchas personas”. Y ha remarcado la importancia de la transparencia en este tipo de acciones.

“Cuando las entidades explican con claridad cuál es el proyecto al que van destinados los fondos y qué resultados se quieren conseguir, se fortalece la confianza y se anima más gente a participar y colaborar”, afirma. “También quiero expresar mi agradecimiento a la comunidad carmelita de Vila-real, al colegio, para apoyar las iniciativas de los jóvenes de JuCar al cederles sus instalaciones, facilitando así que proyectos como el tardeo puedan hacerse realidad. Una demostración que su tarea va más allá del ámbito educativo y tiene un impacto social muy importante”, añade el titular de Juventud.

Con esta tercera edición del tardeo solidario, JuCar consolida una cita que combina música, convivencia y solidaridad, con la mirada puesta en el gran desfile del 14 de marzo en el cual el Ayuntamiento colabora activamente además de ceder el espacio de celebración.