La Unió Musical La Lira, Socarrat Major de Vila-real del 2026

La Associació Cultural Socarrats de Vila-real ha decidido nombrar Socarrat Major del 2026 a la Unió Musical La Lira de Vila-real, un reconocimiento que distingue a personas e instituciones con una trayectoria destacada en la defensa y promoción de la lengua y la cultura del País Valenciano.

Imagen de uno de los conciertos de la sección juvenil de la Unión Musical La Lira en el Auditori Municipal de Vila-real. / Toni Losas

La asamblea de la entidad adoptó la decisión de forma unánime y el objetivo es poner en valor la larga trayectoria de la agrupación musical en la divulgación y revitalización de la música de banda, uno de los patrimonios culturales más arraigados en la tradición valenciana. Desde Socarrats subrayan el papel de Unió Musical La Lira como "motor cultural dinámico, capaz de acercar el aprendizaje y el disfrute de la música a públicos de todas las edades".

El colectivo también destaca su carácter integrador, al convertirse en un modelo de convivencia intergeneracional donde músicos de distintas edades comparten escenario y proyecto común. Asimismo, resaltan el compromiso de la banda con el valenciano como lengua propia de sus actividades, contribuyendo a su normalización, dignificación y difusión, especialmente entre las generaciones más jóvenes. A ello se suma su labor formativa y divulgativa en el ámbito coral, a través del coro infantil de la Lira y su colaboración con otras agrupaciones.

Cena de homenaje

El acto de entrega del galardón tendrá lugar el sábado, 7 de marzo, en el transcurso de una cena de homenaje en el restaurante El Casino de Vila-real. La velada estará presentada por la poeta y periodista Susanna Lliberós y contará con la actuación de la cantante lírica Maria Pitarch y el pianista José Ramos.

Como antesala a este reconocimiento, el lunes 23 de febrero, a las 19.00 horas, el Gran Casino acogerá la conferencia La tradició bandística al País Valencià i el seu futur, a cargo del prestigioso director de orquesta, coro y banda Marcel Ortega i Martí.

Con este nombramiento, la Unió Musical La Lira se suma a una nómina de galardonados en la que figuran personalidades y entidades como Maria del Mar Bonet, Vicent Pitarch, Raimon, Al Tall, Jaume Cabré, Obrint Pas, Vicent Usó, Avel·lí Flors, Pep Gimeno Botifarra, Rosanna Cantavella o L’Horta Teatre.